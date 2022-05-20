بالحجاب .. ليفربول يعلن عن قميص الموسم الجديد!

يبدو أن اهتمام أندية الدوري الإنجليزي بالتنوع قد وصل لأعلى درجاته مؤخرًا، بالتحديد مع ليفربول الذي كشف عن أحد الأطقم الجديدة الخاصة به.

ليفربول نشر صورًا من تقديم أحد الأطقم الجديدة الخاصة بالموسم المقبل، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر موقع "تويتر".

الصور شهدت وجود المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الذي سيبدأ عامه السابع مع ليفربول في أكتوبر القادم.

وظهر أيضًا اللاعب كيرتس جونز وبجوارهما ظهرت فتاة بملامح عربية وترتدي الحجاب، وهو ما أثار التساؤلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن هويتها.

من هي الفتاة ذات الحجاب التي ظهرت في إعلان ليفربول؟

تلك الفتاة هي إنجليزية من أصول يمنية تعيش في مدينة ليفربول وتشجع فريق المدينة، وتعمل في مجال عرض أزياء المحجبات.

بازرعة ظهرت في ملعب أنفيلد قبل أشهر وأعربت عن سعادتها وامتنانها للنادي الإنجليزي وشركة "نايكي" الأمريكية التي تصمم قمصان الفريق.

ماذا قالت بازرعة عن ظهورها بالحجاب في إعلان ليفربول؟

كتبت بازرعة رسالة عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر": "لا أستطيع تخطي كم كان يوم إلتقاط تلك الصور رائعًا".

وأضافت: "أشعر بالفخر كوني كنت جزءًا من إطلاق ملابس الفريق، شكرًا نايكي وليفربول لمنحي تلك الفرصة الرائعة".

وأكملت في تغريدة أخرى: "شكرًا على كل رسائل الدعم التي أرسلها الجميع، أنا أشعر بالفخر لتمثيل المرأة المسلمة في تلك الحملة، شكرًا للجميع".

جدير بالذكر أن ليفربول لا يزال يقاتل على أمل الحصول على الرباعية، وقد يحقق ذلك حال نال الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.