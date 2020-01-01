بالتواريخ .. تعرف على مواعيد آخر 8 جولات بالدوري السعودي

الدوري سينتهي في 11 سبتمبر المقبل.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة الماضي، لتخوض الأندية الجولات الثمانية الأخيرة.

وشهد النشاط الكروي السعودي توقفًا خلال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن تواريخ الجولات الأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستبدأ من يوم 5 أغسطس المقبل، وتنتهي في 11 سبتمبر.

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ومن المقرر أن تقام الجولة 23 يومي 5 و 6 أغسطس القادم، حيث ستشهد أقوى مواجهة في صراع الصدارة، بين الهلال والنصر.

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الجولة 24 ستقام يومي 10 و 11 أغسطس، والجولة 25 يومي 15 و 16 أغسطس، والجولة 26 يومي 20 و 21 أغسطس، والجولة 27 يومي 25 و 26 أغسطس.

أما الجولة 28 ستقام يومي 30 و31 أغسطس، والجولة 29 يومي 5 و6 سبتمبر، والجولة 30 "الأخيرة" ستقام يومي 10 و 11 سبتمبر المقبل.

وترتبط أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون بمباريات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، خلال الفترة من 18 إلى 30 سبتمبر المقبل، في إحدى الدول الخليجية بشكل مجمع.