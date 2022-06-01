بالتقسيط المريح .. عرض بايرن ميونخ الأول لضم ماني من ليفربول

بايرن ميونخ بدأ التحرك الفعلي من أجل التعاقد مع ساديو ماني جناح ليفربول.

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا أوليًا من نادي بايرن ميونخ الألماني بقيمة 30 مليون يورو، من أجل التعاقد مع السنغالي ساديو ماني.

وارتبط ماني خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى بايرن ميونخ، حيث لم يرد بعد على ليفربول بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2023.

ومع اقتراب بايرن ميونخ من خسارة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فإن النادي البافاري يرغب في تدعيم خطه الأمامي، ويكثف كل جهوده لضم ماني.

ما هي تفاصيل العرض؟

وحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن بايرن ميونخ قدم العرض الأول إلى ليفربول، وتصل قيمته إلى 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونخ سوف يدفع الصفقة على دفعات، الأولى بقيمة 18 مليون يورو مقدمًا، على أن يدفع دفعات أصغر في المواسم التالية، بقيمة 8 و4 ملايين يورو.

وينتظر بايرن ميونخ رد ليفربول على العرض، خاصة وأن ماني يدخل الموسم الأخير في عقده مع "الريدز"، وهو ما قد يجعل النادي الإنجليزي يرضخ لفكرة بيعه.

ما هو موقف ماني؟

حتى الآن لم يتواصل ماني مع إدارة ليفربول لإبلاغها بقراره النهائي، بشأن الاستمرار خلال الموسم المقبل أو الرحيل.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن بايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق على بنود العقد الشخصي مع ماني، وأن تمويل الصفقة لن يكون مشكلة بالنسبة إلى الفريق البافاري.

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