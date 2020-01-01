بالتصويت .. اختيار ميسي قائداً لبرشلونة

اللاعب كان على وشك الرحيل هذا الصيف

استقرت غرفة ملابس نادي برشلونة الإسباني، على بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كقائد للفريق في الموسم الجديد.

ميسي قرر الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، قبل أن يتراجع ويعلن البقاء حتى نهاية عقده، ليحسم الجدل تماماً حول مصيره.

العديد من التكهنات، أثيرت حول استمرار ميسي كقائد لبرشلونة، بعد تمرده على النادي الإسباني وطلبه المغادرة بحثاً عن فرصة جديدة.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن المدرب رونالد كومان، قرر الاستمرار في الاعتماد على التصويت وفقاً للوائح النادي على مدار السنوات الماضية.

وجاءت النتيجة باستمرار ميسي كقائد للفريق، بعد فوزه بأغلبية التصويت الذي أقيم الأسبوع الماضي، ليتم إغلاق هذا الملف بالكامل.

وفي حالة غياب ميسي سيصبح سيرجيو بوسكيتس هو قائد برشلونة، ومن بعده جيرارد بيكيه ثم سيرجي روبيرتو.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يصبح فيها بوسكيتس هو القائد الثاني لبرشلونة ، حيث دخل للمرة الأولى ضمن قادة الفريق في موسم 2014/2015.

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يذكر أن برشلونة سيغيب عن الجولة الأولى للدوري الإسباني هذا الأسبوع، بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا.