بالبطولات والأرقام والأموال .. ثلاثي وسط ريال مدريد أم بوسكيتس وتشافي وإنييستا؟!

مقارنة شاملة بين وسط ملعب برشلونة التاريخي المكون من بوسكيتس وتشافي وإنييستا ووسط ملعب ريال مدريد الحالي كروس ومودريتش وكاسيميرو.

الأفضلية المطلقة للاعب على نظيره أو لأحد الأندية على غيره في كرة القدم هي أمر غير موجود، فمهما تفوق أحد عناصر اللعبة على الآخر لابد أن يأتي الوقت الذي يحصل فيه الخصم على بعض الانتصارات.

هذه القاعدة لو أدركها كل مشجع سنوفر الكثير من الجدل والنقاشات التي غالبًا ما تنتهي في شارع نهايته مسدودة.

في حالتنا هنا عندما نريد أن نبحث عن خط الوسط الأفضل في التاريخ، سنجد دائمًا البعض يفضل تشافي وإنييستا وبوسكيتس ثلاثي برشلونة التاريخي، والبعض الآخر يتحدث عن كروس ومودريتش وكاسيميرو ثلاثي ريال مدريد الحالي.

البعض سيضع لامبارد وجيرارد سويًا في المقارنة لكن لسوء حظهما لم يجتمعا سوى في منتخب إنجلترا، البعض الآخر سيفضل أسماء مختلفة، لكن الأغلب الأعم سنجده يتحدث عن ثلاثية برشلونة وريال مدريد.

فيما يلي سنحاول أن نقارن مقارنة شاملة بين ثلاثي وسط ملعب ريال مدريد الحالي وثلاثي برشلونة الذي تفرق في الأرض من بعد 2015.

تكلفة متفاوتة

عند النظر لتكلفة انضمام الثلاثي تشافي وبوسكيتس وإنييستا لبرشلونة سنجدها معدومة تقريبًا، فالثنائي الأول قدما من أكاديمية النادي ولم أي شيء، أما إنييستا فجاء بمقابل مادي شبه معدوم وانضم لمراحل الناشئين.

في المقابل سنجد أن نادي ريال مدريد قد دفع 66 مليون يورو من أجل ضم ثلاثي الوسط، لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

الأول مقابل 35 مليون يورو من توتنهام والثاني من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو بسبب بقاء موسم وحيد في عقده.

بينما جاء كاسيميرو مقابل ستة مليون يورو فقط من ساو باولو البرازيلي وخرج في إعارة مقابل مليون و200 ألف يورو لبورتو.

المقارنة هنا في صالح برشلونة بشكل كامل، الفريق الذي لم يدفع ولو يورو واحد فقط في واحد من أفضل خطوط الوسط في العالم عبر التاريخ.

لكن في الوقت نفسه سنجد أن ما دفعه ريال مدريد في ثلاثي الوسط الحالي له وهو 66 مليون يورو، يعادل ثمن لاعب واحد فقط في الوقت الحالي.

وأقل من قيمة لاعب مثل فرينكي دي يونج، آخر الإضافات القوية على وسط ملعب برشلونة، ويعادل قيمة ميراليم بيانيتش القادم من يوفنتوس للنادي الكتالوني.

أرقام ثلاثي برشلونة المرعبة

على مستوى الأرقام لن تكون المقارنة دقيقة بشكل كامل، نظرًا لأن الأرقام المتاحة في إسبانيا بدأت بشكل دقيق في عام 2008 وتشافي وإنييستا لعبوا قبل ذلك بسنوات مع برشلونة.

لذلك فبيانات الثلاثي قبل ذلك التاريخ غير متاحة وكل الأرقام المذكورة تبدأ من بعد 2008 وحتى رحيل تشافي وإنييستا عن برشلونة وحتى يومنا هذا بالنسبة لبوسكيتس.

بينما الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو فجميعهم لعبوا بعد 2008 في ريال مدريد فكل أرقامهم كاملة ودقيقة.

تشافي لعب 767 مباراة مع برشلونة، وسجل 85 هدفًا وصنع 184 في كل البطولات، منذ أول مواسمه مع الفريق في 1999 حتى رحيله للسد القطري.

وبعد 2008 صنع 63 فرصة كبيرة للتسجيل بعيدًا عن صناعته للأهداف، وكانت نسبة دقة تمريراته 93% منهم 18577 تمريرة في منتصف ملعب الخصم، ومنهم 8903 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب، و1414 تمريرة داخل مناطق جزاء الخصوم، ووصلت نسبة دقة التدخلات لديه 74%.

أما إنييستا فلعب 674 مباراة مع الفريق الكتالوني، وسجل 57 هدفًا وصنع 139 في كل البطولات، منذ أول ظهور له في 2002 وحتى رحيله لفيسيل كوبي الياباني.

وبعد 2008 صنع 105 فرصة كبيرة للتسجيل بعيدًا عن صناعته للأهداف، وكانت نسبة دقة تمريراته 89.6% منهم 17408 تمريرة في منتصف ملعب الخصم، و8993 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب، و1472 تمريرة داخل مناطق جزاء الخصوم، ووصلت نسبة دقة التدخلات لديه 76%.

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وفيما يتعلق ببوسكيتس فقد لعب حتى الآن 623 مباراة في كل البطولات وسجل 15 هدفًا وصنع 40 وهو أقلهم في الأرقام بكل تأكيد نظرًا لدوره المختلف.

وصنع 41 فرصة كبيرة للتسجيل بعيدًا عن صناعته للأهداف، وكانت نسبة دقة تمريراته 91% منهم 21434 تمريرة في منتصف ملعب الخصم، و7777 تمريرة في الثلث الأخير من الملعب، و561 تمريرة داخل مناطق جزاء الخصوم، ووصلت نسبة دقة التدخلات لديه 71%.

إجمالي أرقام وسط ملعب برشلونة التاريخي وصلت لـ 2064 مباراة، وسجلوا 157 هدفًا، وصنعوا 363، كما صنعوا 209 فرصة خطيرة للتسجيل بعد 2008 وبمتوسط دقة تمرير 91% وإجمالي 57419 تمريرة في منتصف ملعب الخصم و25673 في الثلث الأخير و3447 في مناطق الجزاء، وبمتوسط دقة تدخلات 72,3%.

أرقام كبيرة لكنها ليست كافية لنجوم الملكي!

في وسط ملعب ريال مدريد خاض لوكا مودريتش 385 مباراة في كل البطولات، سجل خلالهم 26 هدفً، وصنع 54 وصنع كذلك 74 فرصة خطيرة للتسجيل وكانت دقة تمريراته 90% بواقع 12181 تمريرة في منتصف ملعب الخصم، و6080 تمريرة في الثلث الأخير، بالإضافة لـ 1165 تمريرة داخل مناطق الجزاء ودقة تدخلاته كانت 68%.

أما النجم توني كروس فلعب 317 مباراة وسجل 22 هدفًا وصنع 72 بالإضافة لـ 86 فرصة تسجيل كبيرة، ودقة تمريراته كانت 93% منهم 12953 تمريرة في وسط ملعب الخصم، و5901 في الثلث الأخير، و1730 في مناطق الجزاء، ودقة تدخلاته كانت 68% أيضًا.

وفيما يتعلق بكاسيميرو فلعب 279 مباراة، وسجل 29 هدفًا وصنع 20 بالإضافة لـ 24 فرصة تسجيل كبيرة، وبنسبة تمريرات دقيقة 86% منهم 5822 تمريرة في وسط ملعب الخصم، و2176 في الثلث الأخير، و315 تمريرة في مناطق الجزاء، وبنسبة دقة تدخلات 67%.

وبشكل إجمالي لعبوا 981 مباراة، وسجلوا 77 هدفًا وصنعوا 146 بالإضافة لـ 184 فرصة خطيرة للتسجيل، ودقة تمريراتهم كانت بمتوسط 90% ومنهم 30956 تمريرة في منتصف ملعب الخصم، و14157 في ثلث الملعب الأخير، و3209 في مناطق الجزاء، وبمتوسط نسبة دقة تدخلات وصلت لـ 67%.

ربما تكون أرقام ثلاثي وسط ملعب ريال مدريد مذهلة في ظروف عادية، لكن في ظرف المقارنة مع وسط برشلونة التاريخي سنرى أنها عادية، وربما حتى متواضعة.

البطولات هي الأساس!

لا شك أن جيل السداسية التاريخية لبرشلونة والذي حقق أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في ظرف تسع سنوات وهي تعادل 80% من إجمالي ألقاب النادي في البطولة، لابد أن يكون له مكانة خاصة في التاريخ.

التفوق في جانب البطولات كتالوني بجدارة، بالأخص على الجانب المحلي، فثلاثي وسط برشلونة يملكون فيما بينهم فقط 25 بطولة دوري، و10 دوري أبطال أوروبا، و22 سوبر إسباني، وثمان بطولات سوبر أوروبي، بالإضافة لـ 16 كأس ملك.

أما ثلاثي وسط ريال مدريد فلديهم ست بطولات دوري، وعشرة في دوري الأبطال، وخمسة في السوبر الإسباني، وثمانية في السوبر الأوروبي، بالإضافة لبطولتين كأس ملك إسبانيا، وهي التي لم يتوج بها توني كروس حتى الآن.

في الختام فأرقام ثلاثي وسط برشلونة تستمر فقط بوجود بوسكيتس طالما استمر ببرشلونة، أما ثلاثي ريال مدريد فأرقامه قابلة للزيادة في السنوات المقبلة.

وبشكل عام، وبالرغم من التفوق الظاهري لنجوم برشلونة إلا أن نجوم وسط ريال مدريد تفوقهم نوعي ومكثف في عدد سنوات أقل، عندما حققوا أربعة ألقاب لدوري ابطال أوروبا في خمس سنوات، صحيح أن كروس لم يحضر لقب 2014 لكنه تواجد في الثلاثة الأخرين.

وبشكل عام، عند الحديث عن ثلاثي برشلونة أو ريال مدريد يجب أن نتوقف كثيرًا أمام التاريخ الكبير الذي تركوه وسيتركوه من خلفهم في كرة القدم.