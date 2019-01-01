بالاك يُطالب تشيلسي بالحفاظ على هازارد هودسون أودوي

الثنائي مرتبط بقوة بالرحيل عن البلوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب مايكل بالاك ناديه السابق "تشيلسي" بالحفاظ على إيدين هازارد وكالوم هودسون أودوي ومقاومة العروض القادمة من ريال مدريد وبايرن ميونيخ، واصفًا اللاعبين بأنهما مستقبل الفريق.

وحاول بايرن ميونيخ مرارًا التعاقد مع هودسون أودوي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكن تشيلسي رفض كل العروض متمسكًا بأمل إقناع اللاعب بتجديد عقده مع النادي والذي سينتهي صيف 2020.

بالاك نصح اللاعب صاحب الـ18 عامًا بالبقاء مؤكدًا أنه لو ترعرع في شبابه في نادٍ مثل تشيلسي لحاول البقاء وشق طريقه بين صفوفه، لكن مشددًا في نفس الوقت على حاجة اللاعب للتواجد على الملعب وأن يكون جزءً من الفريق، موضحًا أن عدم حدوث هذا يجعله يبحث يمينًا ويسارًا عن فريق آخر يُوفر له هذا الأمر.

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مضيفًا "عمومًا، أتمنى أن يُوقع تشيلسي عقدًا معه لأنه مستقبل الفريق، وأتمنى أن يحصل على وقت أكبر على الملعب. هو بالفعل وصل لمستوً يؤهله للعب في البريميرليج، وعلى المدرب أن يجد الطريقة المناسبة للتعامل معه، لأنه ومع الضغوطات الموجودة لن يستطيع إشراكه في كل المباريات، لكن بشكل عام عليه أن يشعر بالسعادة في تشيلسي وباللعب لنادٍ كبير".

أضاف النجم الألماني المعتزل عن هازارد الذي أبدى رغبة واضحة في اللعب في ريال مدريد "الطبيعي أن تُفكر جيدًا إن طلبك نادٍ مثل ريال مدريد، هو لاعب جيد حقًا ويستطيع أن يترك بصمته في أي فريق، آمل أن يُواصل رحلته مع البلوز".

"علينا أن نُوفر له زملاء جيدين ليُساعدوه على الفوز بشيء ما. تشيلسي فقط في العام الماضي تلك العادة بالفوز بالألقاب. ربما يرى أن النادي لن يستطيع منحه المزيد، لكن ربما يُقرر البقاء إن شعر أن النادي مازال يستطيع الفوز بالألقاب".