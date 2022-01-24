بالأرقام | ميسي ثاني أسوأ الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى!

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا سلبيًا على مستوى جميع بطولات الدوري الخمس الكبرى.

ويعيش البرغوث الأرجنيتيني بداية محبطة رفقة فريقه باريس سان جيرمان منذ الانضمام مطلع الصيف الماضي.

ويعتبر ميسي ثاني أسوأ الهدافين على مستوى جميع بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

فمنذ وصول المهاجم الأرجنتيني إلى باريس، خاض بقميص الفريق 17 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف فقط.

هدف واحد فقط من أهدافه الستة التي سجلها هذا الموسم كان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وهذا الهدف الوحيد في الدوري جاء وسط 44 تسديدة زائفة لم تعانق الشباك، ليتركه في المركز الثاني في الترتيب في البطولات الخمس الأولى في أوروبا عندما يتعلق الأمر بنسبة التسديدات إلى الأهداف.

ويعتبر جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي هو أسوأ الهدافين مقارنةً بعدد التسديدات، حيث لم تنجح سوى واحدة من بين 46 تسديدة معانقة الشباك.

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