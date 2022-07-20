بالأرقام.. ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ويثبت أنه الأفضل!

النجم البولندي يتفوق على أسطورة برشلونة التاريخية

من المعتاد أن تتحدث الصحافة عن منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الأسطورية حول لقب الأفضل في التاريخ، أو في فترة زمنية معينة، أو حتى في لقاء واحد جمع الثنائي.

لكن ليس من المعتاد أن نرى الصحافة تضع اسمًا جديدًا وتؤكد تفوقه على أي لاعب من الثنائي الأسطوري، لكن الحقيقة أن الأرقام لا تكذب.

بالطبع فإن الأرقام ليست المقياس الحقيقي أو حتى المنطقي لعقد المقارنات خاصةً في لعبة مثل كرة القدم مليئة بالمتغيرات، لكن شبكة "ESPN" قامت بعمل مقارنة تهديفية بين روبرت ليفاندوفسكي وميسي تثبت تفوق الأول.

كيف تفوق ليفاندوفسكي على ميسي؟

تفوق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا على ليونيل ميسي خلال فترة 8 سنوات قضاها في أليانز أرينا.

فمنذ وصوله في صفقة انتقال مجانية لبايرن في 2014، سجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا مع العملاق البافاري في جميع المسابقات.

وفي نفس الإطار الزمني، سجل أسطورة برشلونة ميسي 329 هدفًا للبلوجرانا وباريس سان جيرمان في جميع المسابقات أيضًا.

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار فرق المنافسات التي مر بها ليفاندوفسكي وميسي على التوالي، حيث أن الأخير يشارك في إسبانيا وهي المنافسة الأقوى والأكثر سخونة عن ألمانيا.

كما أن الأرقام التهديفية لا يمكنها أن تحسم المقارنات، لأن كرة القدم تشمل العديد من الأرقام الأخرى المختصة بصناعة الفرص والمراوغات والتمريرات المفتاحية وأشياء أخرى.

ماذا عن أرقامه في ألمانيا؟

يترك ليفاندوفسكي بايرن بعد 8 سنوات محملة بالكؤوس بعد انضمامه في صفقة انتقال مجانية من بوروسيا دورتموند، حيث سجل البولندي 344 هدفًا في جميع المسابقات للعملاق البافاري، فقط يتفوق عليه جيرد مولر الذي سجل 531 هدفًا.

وسجل ليفاندوفسكي 312 هدفًا في الدوري مع بايرن ميونخ ونادي بوروسيا دورتموند، وهو ما يقل 53 هدفًا عن الرقم الذي سجله مولر (365) في 427 مباراة بين أعوام 1964-1979.