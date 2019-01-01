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بالأرقام - يد أرماني مثقوبة مع الأرجنتين

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espn
سجل سلبي لحارس الأرجنتين في مسيرته الدولية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استقبل فرانكو أرماني، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، هدفًا في الشوط الأول من مباراة بلاده أمام أورجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين خرج بعد 45 دقيقة متأخرًا بهدف نظيف لصالح باراجواي.

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ومنذ بداية مسيرته الدولية مع التانجو، استقبل أرماني 10 تسديدات دخل فيه 8 أهداف ولم يتصدى سوى لكرتين فقط بمباراة نيجيريا، أي أنّه استقبل 8 أهداف في آخر 8 تسديدات.

كما أصبح ميجيل ألميرون أول لاعب في تاريخ باراجواي يصنع هدفين في نسخة واحدة من كوبا أمريكا منذ إيديجر باريتو في نسخة 2007 بصناعته 3 أهداف.

المباراة كانت منحصرة في وسط الملعب لدرجة أنّ أول تسديدة على المرمى جاءت في الدقيقة 28 و7 ثواني وهي أطول فترة تأخر فيها التسديد على المرمى بآخر 4 نسخ من الكوبا.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين خسرت المباراة الافتتاحية أمام كولومبيا بهدفين نظيفين.

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