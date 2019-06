بالأرقام - يد أرماني مثقوبة مع الأرجنتين وميسي لا يسجل سوى من ركلات ثابتة

استقبل فرانكو أرماني، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، هدفًا في الشوط الأول من مباراة بلاده أمام أورجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

الأرجنتين تعادلت بهدف لمثله مع باراجواي وجاءت الأهداف عن طريق ليونيل ميسي بينما كان هدف الباراجواي عن طريق ريكارد سانشيز.

ومنذ بداية مسيرته الدولية مع التانجو، استقبل أرماني 10 تسديدات دخل فيه 8 أهداف ولم يتصدى سوى لكرتين فقط بمباراة نيجيريا، أي أنّه استقبل 8 أهداف في آخر 8 تسديدات.

8/10 - 🇦🇷 's Franco Armani conceded 8 goals with his first 10 shots faced on target between the 2018 World and the 2019 (until HT v ), with only two saves against . Kryptonite. #CopaAmerica pic.twitter.com/Wv0NBTpwIa