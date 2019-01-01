بالأرقام .. وهبي الخزري يدخل تاريخ الدوري الفرنسي

الخزري يحقق ما لم يفعله أي تونسي من قبل في فرنسا

واصل التونسي وهبي الخزري عروضه الرائعة مع فريقه سانت اتيان، ليكافئ نفسه برقم لم يحققه أي لاعب تونسي من قبل في الدوري الفرنسي.

وافتتح لاعب سندرلاند السابق أولى أهداف فريقه في مباراته ضد أميان التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليرفع غلته التهديفية لـ50 هدفًا على الأقل، ليصبح أول لاعب تونسي في التاريخ يصل لهذا المعدل التهديفي في الليج1.

وانتقل صاحب الـ28 عامًا إلى سانت اتيان في صيف 2018 قادمًا من سندرلاند في صفقة غير معلومة، وفي موسمه الأول سجل مع الفريق 14 هدفًا من مشاركته في 35 مباراة في كل البطولات.

🥅 حصل نادي مانشستر يونايتد على 6 ركلات جزاء هذا الموسم

▪️ (أكثر بـ 3 ركلات من أي فريق آخر في الدوري)



◀️ لكم أن تتخيلوا أن لاعبي يونايتد أهدروا 4 ركلات منهم 🤦‍♂️ pic.twitter.com/or1WIfjpDi — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

الجدير بالذكر أن نتيجة التعادل أبقت الخزري ورفاقه في المركز الـ12 في جدول ترتيب أندية الليج1، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن ضيفه الذي يحتل المركز الـ14.