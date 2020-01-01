بالأرقام .. هل الدوسري والفرج هما أفضل المحليين بالدوري السعودي؟

بعد تصريحات سلمان الفرج، هل الدوسري والفرج هما الأكثر حفاظًا على المستوى الفني؟

خرج ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال، بتصريحات يتحدث فيها عن لاعبي الزعيم، بعد التعثر في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، وتحدث عن لاعبي الزعيم، خاصة بعد الانتقادات التي طالتهم.

وقال القحطاني خلال تصريحات عبر فيديو نشر على تطبيق "سناب شات" قائلًا: "اللاعب الأجنبي أصبح طاغيًا في ملاعبنا، ولكن سالم الدوسري وسلمان الفرج، يقدمون مستويات رائعة للغاية، ويحافظان على مستواهما وثباتهما في جميع الأحوال".

جاء ذلك ليؤكد أسطورة الهلال على أن الثنائي الدوسري والفرج هما الأكثر حفاظًا على مستواهم في صفوف الزعيم خلال السنوات الماضية.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أرقام ثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري ببطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية..

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سالم الدوسري

لعب سالم الدوسري مع نادي الهلال 155 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 30 هدفًا، وصوب الكرة في 297 مرة، وصنع 30 هدفًا لزملائه، ومرر الكرة 6740 مرة، منها 5530 تمريرة صحيحة.

أرسل الدوسري 413 عرضية، منها 85 عرضية ناجحة، وارتكب سالم الدوسري 239 خطأ، وحصل على 291 خطأ لصالحه.

سلمان الفرج

لعب مع نادي الهلال 168 مباراة، سجل فيهم 16 هدفًا، وصنع 18 هدفًا لزملائه بالفريق، وسدد 121 كرة على المنافسين، ومرر الكرة 9526 مرة، منها 8409 تمريرة صحيحة.

505 كرة عرضية أرسلها سلمان الفرج، منها 137 عرضية صحيحة، وارتكب لاعب وسط الهلال 224 خطأ، وحصل على 152 خطأ لصالحه.