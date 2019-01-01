بالأرقام .. هاري كين يسير على نهج ماكينة الأهداف الإنجليزية

قائد المنتخب الإنجليزي يمارس هوايته المفضلة من جديد

استمر قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، في تحقيق الأرقام الاستثنائية مع الأسود الثلاثة، بعد توقيعه على هدفين –حتى الآن- في مرمى بلغاريا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأعطى هداف توتنهام الأسبقية لمنتخب بلاده، بتسجيل أول أهداف المباراة، ليعزز سجله التهديفي، بتخطي حاجز الـ23 هدفًا في أول 40 مباراة مع المنتخب، الأمر الذي لم يفعله أي مهاجم منذ مواطنه جاري لينيكر، حين سجل 27 هدفًا في أول 40 مباراة بقميص إنجلترا.

ولم يكتف كين بهدفه الأول، بل أضاف ثاني الأهداف من بداية الشوط الثاني من علامة الجزاء، ليصبح لديه 7 أهداف من ركلات الجزاء، بخلاف الركلات الترجيحية، فقط يتفوق عليه فرانك لامبارد بتسعة أهداف من علامة الجزاء.

كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد!👌



⭐️على الرغم من المشاركة الأولى له في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، إلا أن منتخب كوسوفو 🇽🇰 يقترب من التأهل لبطولة اليورو.



منتخب كوسوفو يتصدر مؤقتًا ترتيب المجموعة الأولى، بعد الفوز على التشيك بهدفين لهدف.🔝



🏟️4 مباريات

🔢8 نقاط pic.twitter.com/8m6Q8SISkh — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

الجدير بالذكر، أن فوز المنتخب الإنجليزي –المتقدم في منتصف الشوط الثاني بثلاثية نظيفة-، سيضمن له استعادة المجموعة الأولى في تصفيات اليورو، حيث سيجمع العلامة الكاملة في أول 3 مباريات، ليرفع رصيده لتسع نقاط، بفارق نقطة عن منتخب كوسوفو، الذي كان يحتل الصدارة بثماني نقاط من 4 مباريات.