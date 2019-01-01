بالأرقام .. منتخب ألمانيا الضيف الدائم لأمم أوروبا

منتخب الماكينات يتفوق على كل منافسيه الكبار في أوروبا

حافظ المنتخب الألماني على هوايته المفضلة، بالترشح لنهائيات اليورو بعد تغلبه على روسيا البيضاء برباعية لا هوادة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وفي الوقت الذي استعرض فيه منتخب الماكينات قوته المفرطة على منتخب بيلا روسيا، تعادل المنتخب الهولندي مع أيرلندا الشمالية بدون أهداف، ليفتك المانشافت صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن الطواحين البرتقالية، التي ضمنت هي الأخرى الترشح.

وبلغة الأرقام، يكون المنتخب الألماني قد عزز سجله التاريخي، كأكثر المنتخبات الأوروبية حضورًا في البطولة، غير أنه حافظ على تأهله للمرة الـ13 على التوالي –منذ عام 1972 وحتى 2020-، وهو الأمر الذي لم يفعله أي منتخب آخر.

مع ذلك، لا تعتبر ألمانيا الأكثر تتويجًا باليورو، حيث تتساوى مع إسبانيا في عدد مرات رفع الكأس بواقع 3 مرات لكل منتخب.

وكانت المرة الأخيرة التي حقق فيها المنتخب الألماني بطولة اليورو، عام 1996 عندما قلب أوليفر بيرهوف الطاولة على المنتخب التشيكي، بتحويل تأخر منتخبه من هدف فوز لفوز تاريخي 2-1 بهدفين من توقيعه.

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وجمعت كتيبة المدرب يواكيم لوف المحتفظ بمنصبه منذ عام 2006، الـ18 نقطة، بالفوز في 6 مباريات والتعادل في واحدة فقط، كانت على يد الأراضي المنخفضة بنتيجة 4-2 في قلب الأراضي الألمانية.

وسيسعى بطل العالم 2014 لتحقيق الفوز على أيرلندا الشمالية في اللقاء الختامي المقرر له مساء الثلاثاء، لتأمين صدارة المجموعة الثالثة بنسبة 100%، بغض النظر عن نتيجة مباراة هولندا وإستونيا التي ستقام في نفس التوقيت.