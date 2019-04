بالأرقام| ماني يواصل مطاردة صلاح.. ويتقدم في سباق الأفارقة

ماني يجتاز يايا توريه ويصبح رابع الهدافين الأفارقة للبريميرليج..

ليلة ممتازة يعيشها ليفربول بالفعل، متقدماً على هدرسفيلد بأربعة أهداف ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي.

الأرقام التي جمعها الريدز من تلك المباراة لم تتوقف فقط عند أسرع هدف في تاريخ النادي مع البريميرليج، ولا حتى ضمان استمرار الصدارة بينه وبين مانشستر سيتي.

Avec ce but ce soir, Sadio Mané 🇸🇳 dépasse Yaya Touré 🇨🇮, devenant le 4e meilleur buteur africain de l'histoire en Premier League.



1. Didier Drogba 🇨🇮 : 104

2. Emmanuel Adebayor 🇹🇬 : 97

3. Yakubu 🇳🇬 : 95

4. Sadio Mané 🇸🇳: 63

5. Yaya Touré 🇨🇮: 62 pic.twitter.com/dbn0Ep43R6

الهدف الثاني الذي سجله ساديو ماني رفع رصيده إلى 63 هدفاً في البريميرليج، ليصبح رابع الهدافين الأفارقة للمسابقة، مجتازاً يايا توريه نجم مانشستر سيتي السابق، ولكن ماني لم يتوقف هنا، إذ سجل الرابع ليرفع رصيده من الأهداف إلى 64.

الصدارة لا تزال من نصيب ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي بـ104 هدفاً، يليه التوجولي إيمانويل أديبايور (97) ثم النيجيري ياكوبو (95)، المسافة لا زالت كبيرة، ولكن الوقت لا زال طويلاً أيضاً.

Sadio Mane has scored now 20 league goals in a single season for the first time in his career.



What a season he’s having. 👏 pic.twitter.com/cRL3V98tZz — Squawka Football (@Squawka) April 26, 2019

ماني بدوره سجل هدفه رقم 20 هذا الموسم في البريميرليج، لأول مرة في مسيرته.

20 - have become the first club to have two players score 20+ goals in a single Premier League season (Mane and Salah) since the Reds themselves also did so in 2013-14 (Suarez and Sturridge). Duos. #LIVHUD pic.twitter.com/hRJfbXDeyP — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2019

أيضاً بات ليفربول أول نادي يملك لاعبين سجلا 20 هدفاً فأكثر هذا الموسم، منذ ليفربول نفسه! في 2013-2014 بثنائية لويس سواريز ودانييل ستوريدج.

10 - Andrew Robertson is just the third defender to assist at least 10 goals in a single Premier League season, after Leighton Baines (11, 2010-11) and Andy Hinchliffe (11, 1994-95). Whip. #LIVHUD pic.twitter.com/S0VrQv8zsB

أما عن صانع الهدف أندرو روبرتسون، فقد بات ثالث مدافع يصنع 10 أهداف فأكثر في موسم واحد بتاريخ البريميرليج، بعد ليتون باينز (11 في 2010-2011) وأندي هينكليف (11 في 1994-1995).