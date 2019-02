بالأرقام| مانشستر يونايتد لا يزال عقدة صلاح

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد دون أهداف ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

شهدت تلك المباراة المشاركة الرابعة لمحمد صلاح ضد يونايتد في البريميرليج، ولكن دون جدوى حتى الآن.

صلاح الذي سجل في جميع فرق البريميرليج الموجودة بالبطولة في الوقت الحالي، لم يسجل أو يصنع أي هدف أمام الشياطين الحمر في 4 مباريات.

Mohamed Salah vs. Manchester United in the Premier League:

وفي 169 دقيقة لعب خاضها المصري على ملعب أولد ترافورد، أطلق صلاح تسديدتين وصنع فرصة وحيدة فقط.

Mohamed Salah has had two shots in 169 minutes of Premier League football at Old Trafford for Liverpool.