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الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام| مانشستر يونايتد لا يزال عقدة صلاح

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نادي واحد في البريميرليج حالياً لم ينجح المصري بهز شباكه بعد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد دون أهداف ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

 

شهدت تلك المباراة المشاركة الرابعة لمحمد صلاح ضد يونايتد في البريميرليج، ولكن دون جدوى حتى الآن.

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صلاح الذي سجل في جميع فرق البريميرليج الموجودة بالبطولة في الوقت الحالي، لم يسجل أو يصنع أي هدف أمام الشياطين الحمر في 4 مباريات.

 

وفي 169 دقيقة لعب خاضها المصري على ملعب أولد ترافورد، أطلق صلاح تسديدتين وصنع فرصة وحيدة فقط.

 

يذكر أن ليفربول لا يزال متصدراً للجدول بـ66 نقطة، فيما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بـ52 نقطة.

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