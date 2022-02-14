نجاح مبهر ثم فشل ذريع .. ماذا قدم دياز في تجربته الأولى مع الهلال؟

يصل الأرجنتيني رامون دياز العاصمة السعودية الرياض مع طاقمه المساعد صباح غدٍ الثلاثاء للإشراف على تدريب الهلال السعودي خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم الذي فُسخ عقده بالتراضي بعد الخسارة الصادمة والمفاجئة أمام الأهلي المصري في مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

تلك التجربة ستكون الثانية للمدرب المخضرم مع الفريق الأزرق، حيث سبق أن قاده خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2018، في تجربة بدأت بنجاح مبهر وانتهت بفشل ذريع.

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ما هي إنجازات دياز مع الهلال؟

وخلال تواجده مع الزعيم، قاد دياز الهلال إلى تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016-2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني.

وشهدت نتائج الفريق حالة تذبذب كبيرة رغم تصدره جدول دوري المحترفين موسم 2017-2018، حيث فقد الفريق فرصة الحفاظ على لقبه في بطولة كأس الملك إثر خروجه على يد القادسية، وكذلك تذيّل مجموعته في دوري أبطال آسيا 2018 بتعادل سلبي مع العين الإماراتي في الرياض وخسارة من استقلال طهران الإيراني في مسقط، والتي كانت القشّة التي قصمت ظهر البعير وأطاحت بالمدرب الأرجنتيني.

ورقميًا خاص الفريق الهلالي تحت قيادة رامون دياز 65 مباراة حقق الفوز في 52 مباراة وخسر في 6 وتعادل في 7 مواجهات.

وسجل لاعبو الزعيم تحت قيادة دياز 126 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 54 هدفًا، ونستعرض لكم فيما يلي ما قدمه الهلال تحت قيادة رامون دياز في مسابقة الدوري السعودي خلال موسميه مع الفريق.

موسم 2016/2017