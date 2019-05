بالأرقام| ليفربول وبرشلونة إلى تاريخ دوري الأبطال من أبواب متباينة

أرقام إيجابية للغاية للريدز، وسلبية مخزية للبلوجرانا..

سحق ليفربول ضيفه برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

النتيجة قادت الريدز للنهائي الثاني على التوالي، كأول فريق إنجليزي يحققها منذ مانشستر يونايتد في 2008 و2009.

ليفربول بدوره وصل للنهائي التاسع في دوري أبطال أوروبا، فقط ريال مدريد (16) وميلان (11) وبايرن ميونيخ (10) وصلوا أكثر منه.

وبالطبع، صار برشلونة أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفقد تقدمه بفارق ثلاثة أهداف مرتين، وعلى التوالي.

April 10th 2018: 3-0



May 7th 2019: Liverpool 4-0 Barcelona



كما بات ليفربول أول فريق يقلب خسارته 3-0 في نصف نهائي دوري الأبطال.

أخيراً الريدز هم رابع فريق يعود بعد الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، بعد روما ضد برشلونة في 2018 وبرشلونة ضد باريس سان جيرمان في 2019 وديبورتيفو لاكورونيا ضد ميلان في 2004.