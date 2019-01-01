بالأرقام .. ليفربول ضحية مفضلة لماركوس راشفورد

سجل تهدفي لا يصدق مقارنة بسنه

عزز المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، سجله الجيد في شباك الغريم الشمالي ليفربول، بهدف التقدم، الذي سجله لفريقه في قمة "أولد ترافورد"، التي انتهى شوطها الأول بهدفه.

وسجل راشفورد الهدف من متابعة رائعة لعرضية أرسلها دانييل جيمس من أقصى الجهة اليمنى، ليرفع رصيد أهدافه في شباك أحمر الميرسيسايد لثلاثة أهداف.

وأصبحت شباك ليفربول المفضلة بالنسبة له في الستة الكبار بالتساوي مع تشيلسي، هز شباك كل فريق 3 مرات، بالإضافة لهدفين في آرسنال ومثلهما في مانشستر سيتي، وهدف وحيد في توتنهام.

ربما تكون هذه هي أبرز لقطات المباراة 🙄 pic.twitter.com/uRnDQlLCqk — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

وبلغت نسبة أهدافه في الستة الكبار لنحو 35% من أهدافه على مستوى البريميرليج، بمعدل 11 هدفًا في شباكهم من أصل 31 هدفًا في الدوري.