الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام .. ليفربول ضحية مفضلة لماركوس راشفورد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
سجل تهدفي لا يصدق مقارنة بسنه

عزز المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، سجله الجيد في شباك الغريم الشمالي ليفربول، بهدف التقدم، الذي سجله لفريقه في قمة "أولد ترافورد"، التي انتهى شوطها الأول بهدفه.

وسجل راشفورد الهدف من متابعة رائعة لعرضية أرسلها دانييل جيمس من أقصى الجهة اليمنى، ليرفع رصيد أهدافه في شباك أحمر الميرسيسايد لثلاثة أهداف.

توانزيبي ينسحب من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

وأصبحت شباك ليفربول المفضلة بالنسبة له في الستة الكبار بالتساوي مع تشيلسي، هز شباك كل فريق 3 مرات، بالإضافة لهدفين في آرسنال ومثلهما في مانشستر سيتي، وهدف وحيد في توتنهام.

وبلغت نسبة أهدافه في الستة الكبار لنحو 35% من أهدافه على مستوى البريميرليج، بمعدل 11 هدفًا في شباكهم من أصل 31 هدفًا في الدوري.

 

إغلاق