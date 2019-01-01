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بالأرقام - قطر لعبت فأمتعت فأقنعت وعانقت كأس آسيا لأول مرة في تاريخ العنابي

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قطر بطلة آسيا 2019

كريم رزق    فيسبوك      تويتر

توجت قطر بلقب كأس آسيا 2019  المقامة في الإمارات العربية المتحدة عقب الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المعز علي سجل الهدف الأول في الدقيقة 12 بمقصية رائعة، وعزز أكرم عفيف تقدم العنابي بهدف ثانٍ في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني قلص تاكومي مينامينو الفارق للساموراي الياباني بهدف في الدقيقة 69، إلى أن أطلق أكرم عفيف رصاصة الرحمة من ضربة جزاء للقطريين في الدقيقة 83.

قطر فازت ببطولة آسيا للمرة الأولى في تاريخها، وأصبح العنابي المنتخب التاسع الذي يفوز باللقب الآسيوي.

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النسخ الأربع الماضية شهدت تتويج ثلاثة أبطال مختلفين للكأس الآسيوية (العراق في 2007، أستراليا في 2015 وقطر في 2019).

العنابي أصبح رابع منتخب عربي يتوج بكأس آسيا عقب السعودية، الكويت والعراق.

قطر فازت بالعلامة الكاملة في بطولة آسيا 2017 بسبع مباريات من أصل 7 لقاءات بعد الانتصار فقط بست مباريات خلال ال32 مباراة السابقة في تاريخ المسابقة.

اليابان استقبلت هدفين في شوط واحد خلال مباراة بكأس آسيا للمرة الأولى منذ 1988.

الساموراي خسر نهائي كأس آسيا للمرة الأولى بعد أن توج باللقب في الأربع مرات السابقة، كما خسرت اليابان في كأس آسيا للمرة الأولى منذ نصف نهائي نسخة 2007 ضد السعودية، لتنتهي أطول سلسلة لمنتخب بلا خسارة في تاريخ البطولة (فوز 13 وتعادل 4).

المعز علي أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في نسخة واحدة من كأس آسيا برصيد 9 أهداف عقب تجاوز الأسطورة الإيرانية علي دائي (8 أهداف في نسخة 1996).

لم يتوقف المعز عن معانقة التاريخ بعد أن أصبح أيضاً هداف العرب التاريخي في بطولات آسيا من مشاركة وحيدة بتسعة أهداف متساوياً مع المهاجم الإماراتي علي مبخوت.

المعز سجل الهدف رقم 50 للمنتخب القطري في تاريخ مشاركات العنابي ببطولة آسيا أيضاً وكان خير توقيت في نهائي المسابقة.

المعز علي عادل رقم الإماراتي علي مبخوت والياباني ناوهيرو تاكاهارا ( 9أهداف) كثالث أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا، بعد الإيراني علي دائي (14 هدف) والكوري الجنوبي لي دونغ غوك (10 أهداف).

أكرم عفيف ساهم في تسجيل 11 هدفاً خلال كأس آسيا بصناعة 10 أهداف وتسجيل هدفاً وحيداً.

هدف تاكومي مينامينو لليابان في المرمى القطري أنهى سلسلة من 10 ساعات وثماني دقائق من نظافة الشباك (608 دقيقة).

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