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بالأرقام| صلاح يخترق حاجز الأهداف العشرين ويحفر اسمه بين أساطير ليفربول

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Oli Scarff
المصري يواصل تسجيل المزيد من الأرقام..

 

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ليفربول على ضيفه هدرسفيلد بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع 36 للبريميرليج.

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سجل المصري محمد صلاح ثالث الأهداف بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد، في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول، ثم أضاف الخامس في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة من جوردان هندرسون.

صلاح رفع رصيده إلى 21 هدفاً ليسترد صدارة الهدافين في البريميرليج، فيما بات أول لاعب يسجل 20 هدفاً فأكثر في الموسم الحالي والماضي أيضاً.

أيضاً سجل صلاح في مباراته رقم 100 بقميص الريدز، آخر من فعل ذلك كان فيرناندو توريس في ديسمبر 2009.

كما بات أكثر من سجل في التاريخ بقميص بأول 100 مباراة له، حيث رفع رصيده إلى 69 هدفاً، متفوقاً على روجر هانت وسام رايبولد (68) وجاك باركنسون (64) وجون ألدريدج والبرت ستابينز وفيرناندو توريس (61).

 

أخيراً بات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً فأكثر في موسمين متتاليين للبريميرليج، بعد روبي فولر (1994-1995 و1995-1996) ولويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).

 

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