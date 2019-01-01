بالأرقام .. سولشار يحقق ما عجز الجميع عن فعله أمام كلوب

نقطة واحدة مضيئة خرج بها ذو الوجه الطفولي في الكلاسيكو البريطاني الكبير

حفظ المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار، ماء وجهه برقم لا بأس به بعد تعادل مانشستر يونايتد مع ليفربول بهدف للكل في قمة "أولد ترافورد".

وبهذه النتيجة، يكون سولشار المدرب الوحيد الذي واجه كلوب أكثر من مرة في البريميرليج، ولم ينجح الأخير في هزيمته، إذ تقابلا مرتين وسيطر التعادل على المباراتين.

كما شهدت القمة حدثًا لم يتكرر منذ بداية الألفية الجديد، بتسجيل لاعب إنجليزي للجانبين، وهو ما لم يحدث في كلاسيكو بريطانيا الكبير، منذ قمة نوفمبر 2001، وآنذاك سجل مايكل أوين للريدز والأيقونة دافيد بيكهام لمانشستر يونايتد.

وبلغة الأرقام أيضًا، أصبح اليونايتد أكثر أندية البريميرليج تفريطًا في الانتصارات بالتساوي مع أستون فيلا، كليهما أهدر 8 نقاط كانت قريبة.

🔵 تشيلسي يبقى النادي الوحيد في إنجلترا الذي يبدأ الدوري بـ 9 انتصارات متتالية 💪



كلمة السر هي 🇵🇹✨😉 pic.twitter.com/qoK62zn08T — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

وبالنسبة لليفربول، فقد عادل أطول سلسلة انتصارات منذ 1990-1991، بالتحقيق الفوز في ثماني مباريات متتالية ثم التعادل بهدف لمثله في المباراة التاسعة في المرتين، علمًا بأن الريدز أنهى ذلك الموسم في المركز الثاني خلف آرسنال.