بالأرقام - سواريز يسجل الأهداف وموسليرا حامي العرين

وصل لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي، إلى رقم قياسي جديد مع السيليستي كما حقق فرناندو موسليرا إنجازًا خاصًا في حراسة المرمى,

سواريز سجل في تعادل أوروجواي مع اليابان بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا.

ووصل لويزيتو إلى الهدف 58 دوليًا من بينها 9 أهداف بركلات جزاء في 109 مباراة.

كما أصبح ثالث لاعب يسجل في أكثر من مباراة على التوالي في كوبا أمريكا، إذ أحرز في لقائي 2011 والآن في النسخة الحالية بالبرازيل.

ولم يسبقه سوى بيدرو بيتروني والذي أحرز في 5 مباريات على التوالي بين 1923 و1924 وسيفيرينو فاريلا الذي أحرز 4 أهداف بين 1937 و1939.

الحارس موسليرا أصبح أكثر حارس أوروجوائي يلعب في كوبا أمريكا بواقع 15 مباراة متفوقًا على روكي جاستون ماسبولي.

