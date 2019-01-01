بالأرقام.. سجل حسام حسن في مواجهات الزمالك

مواجهة قوية بين الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

تستمر مباريات الدوري المصري في الجولة التاسعة بـ5 مباريات اليوم الجمعة، حيث تستمر الإثارة بين الأندية في المراكز المختلفة.

ضمن مواجهات اليوم هي استضافة الزمالك نظيره سموحة، ضمن الجولة التاسعة، على ستاد القاهرة حيث يسعى الثنائي في خطف نقاط المباراة.

الزمالك يسعى لمداوة جراحه بعد الهزيمة من طلائع الجيش في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومصالحة الجماهير عقب الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الجماهير للاعبين.

ويتشارك الفريقين في المركز الرابع والخامس بنفس الرصيد، ولكن يفرق الزمالك بالأهداف، والفائز سينفرد بمركز الضلع الرابع في المربع الذهبي للدوري.

وفي مواجهة الزمالك وسموحة، يوجد مواجهة خاصة بين الأبيض وحسام حسن المدير الفني السابق له ولبيراميدز وللمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.

المواجهة الـ14 هي التي سيواجه فيها حسام حسن نظيره الزمالك مع مختلف الأندية المصري البورسعيدي وبيراميدز والاتحاد السكندري.

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حسام حسن حقق الفوز على الزمالك في 3 مباريات فقط خلال 13 مواجهة، جميعها كانت مع المصري البورسعيدي.

وتعادل العميد مباراتين أمام الزمالك أحداهما مع بيراميدز المباراة الشهيرة التي انتهت بثلاثة أهداف لكل فريق في الموسم الماضي.

وحقق الزمالك الفوز على حسام حسن في 8 مباريات، وبذلك فهل يزيد حسام حسن عدد مباريات الفوز في سجله أمام الأبيض، أم يحقق صاحب الأرض الفوز ويصالح جماهيره.