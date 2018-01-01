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الدوري الإنجليزي الممتاز

بالأرقام| ساوثامبتون يولد من جديد في ليلة إيقاف سلسلة آرسنال

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أول فوز على ملعبه، وأكثر فريق تطلب منه الامر وقتاً لتحقيقه!

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق ساوثامبتون فوزاً غالياً للغاية على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

 

هذا الفوز كان الأول لساوثامبتون على ملعبه الذي خاض عليه 9 مباريات هذا الموسم، ليصبح القديسين آخر فريق يحقق الفوز أخيراً على ملعبه.

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أيضاً أتت أهداف القديسين جميعها من رأسيات، وهو من لم يسجل أي رأسية على مر المباريات الـ16 الماضية في البريمرليج.

الحدث الأبرز بطبيعة الحال هو إيقافه لسلسلة المباريات التي قضاها آرسنال بلا هزيمة في جميع المباريات، حيث توقف العد عند 22 مباراة.

 

بذلك ينضم ساوثامبتون لقائمة تضم 3 أندية فقط نجحت في الفوز على الجانرز هذا الموسم، هما مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولتين الأولى والثانية.

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