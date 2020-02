بالأرقام - ريال مدريد يعيش "أصلب فترة دفاعية" في تاريخه

يستمر نادي ريال مدريد في فترته الناجحة بتحقيق الفوز على أوساسونا ليبتعد أكثر بصدارة ترتيب الدوري الإسباني عن ملاحقه برشلونة.

ريال مدريد فاز 4-1 على أوساسونا في السادار، وهي المباراة الأولى التي يستقبل فيها أهدافًا بالليجا منذ لقاء إشبيلية.

واستقبل النادي الملكي 14 هدفًا فقط في 23 جولة، وهو أفضل سجل له على الإطلاق خلال هذه المرحلة من الموسم في الليجا.

14 - @realmadriden have conceded just 14 goals in their 23 LaLiga games this season, fewer at this stage of a campaign in their history. Solid. pic.twitter.com/blPnZm3nfQ