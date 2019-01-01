بالأرقام .. رونالدو يتفوق على أعظم مهاجمي أوروبا

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

مارس كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية، وذلك بعد توقيعه على هدف منتخب بلاده البرتغالي الأول في مرمى ليتوانيا في سهرة الثلاثاء الجارية في الوقت الراهن، ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

واحتاج صاروخ ماديرا سبع دقائق فقط لاستكشاف الحارس الليتواني من علامة الجزاء، ليرفع سجله التهديفي على المستوى الدولي لـ90 هدفًا، كأول مهاجم ولاعب أوروبي بوجه عام يصل لهذا المعدل التهديفي.

وكان الدون قد تجاوز رقم أسطورة المجر وريال مدريد بوشكاش، الذي تربع على عرش هدافي أوروبا لعقود برصيد 84 هدفًا دوليًا، ليُصبح الآن على بعد 19 هدفًا من معادلة أفضل هداف على مستوى المنتخب.

ويحتل الإيراني علي دائي صدارة هدافي منتخبات العالم، بتوقيعه على 109 هدفًا طوال مسيرته الدولية.

👑 أول لاعب أوروبي يسجل 90 هدف مع منتخب بلاده 👑 pic.twitter.com/lHsR9XQQVz — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

وكعادته، انفجر في الشوط الثاني بإضافة ثلاثة أهداف أخرى، ليرفع رصيده لـ93 هدفًا، منهم ثماني مباريات خرج منهم بهاتريك على أقل تقدير، أي ثلث عدد مرات الهاتريك في تاريخ البرتغال، من أصل 24 هاتريك بتاريخ أحفاد فاسكو دي جاما، منهم 8 لكريستيانو.