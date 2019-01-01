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بالأرقام| ركلات الحظ تبتسم لإنجلترا.. بيكفورد يقتحم التاريخ

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Getty Images
الفوز الثالث بركلات الترجيح من أصل 9..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أسند الإنجليز ركلتهم الخامسة للحارس جوردان بيكفورد، ليصبح أول حارس في تاريخ إنجلترا ينفذ ويسجل ركلة ترجيحية في مسابقة رسمية.

فيما سجل الأسود الثلاثة جميع ركلاتهم الستة للمرة الأولى في تاريخهم بمسابقة دولية رسمية.

أيضاً تجاوز منتخب إنجلترا أفضل مركز له منذ يورو 1996، حين تساوى معه بالمركز الرابع في كأس العالم 2018، قبل أن يرتفع إلى الثالث هنا.

أخيراً كان هذا الفوز الثالث لإنجلترا بركلات الترجيح من أصل 9، حيث لقي الخسارة أمام ألمانيا الغربية عام 1990، ثم فاز بها على إسبانيا عام 1996، ثم ذاق منها 5 هزائم متتالية أمام ألمانيا 1996 والأرجنتين 1998 والبرتغال 2004 و2006 وإيطاليا في 2012، قبل أن يفوز بها على كولومبيا وسويسرا في 2018 و2019 على الترتيب.

يذكر أن منتخب إنجلترا خسر أمام هولندا في نصف نهائي المسابقة 3-1 عقب الوقت الإضافي، ليلاقي نظيره السويسري الذي خسر أمام البرتغال.

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