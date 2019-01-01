بالأرقام .. راشفورد ملك ركلات الجزاء، وتشيلسي يتجرع أسوأ هزيمة

أرقام سلبية بالجملة للامبارد وفريقه

سحق مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة في القمة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد" في ختام مواجهات الجولة الافتتاحية لموسم البريميرليج الجديد.

وبلغة الأرقام، بصم تشيلسي على أسوأ بداية في تاريخ مشاركاته في البريميرليج، وذلك بتحقيق أثقل هزيمة للفريق، كما أنها أثقل هزيمة للبلوز أمام الشياطين الحمر على مستوى الدوري.

كما أصبح لامبارد أول مدرب يتجرع من مرارة الهزيمة في مباراته الأولى في سدة حكم تشيلسي، بعد أفرام جرانت، الذي انحنى أمام نفس المنافس، في مباراته الأولى مع الأسود في الـ23 من سبتمبر عام 2007.

ومن الأرقام السلبية الأخرى لتشيلسي، أنه سينهي الأسبوع الأول في مراكز الهبوط، وهو الأمر الذي لم يحدث معه منذ عام 2000.

رقم قياسي لـ تشيلسي مع لامبارد لكنه ليس الذي انتظره بالتأكيد



هذه هي أكبر خسارة لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ufVBWdIWKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وبالنسبة للأرقام الإيجابية، فكانت من نصيب الفريق الفائز، وبالأخص لمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، الذي أثبت أنه ملك ركلات الجزاء، بنجاحه في تسجيل كل الركلات التي نفذها مع فريق مانشستر يونايتد الأول، بواقع 4 ركلات بنسبة نجاح 100%، بالإضافة لركلتين مع منتخب بلاده، نفذهما بنجاح أيضًا.

وبثنائية راشفورد، يكون قد وصل لثنائية الثالثة في مرمى ثلاثة من كبار البريميرليج، وكانت البداية بثنائيته في مرمى آرسنال عام 2016 ثم ليفربول العام الماضي، واليوم ضرب البلوز مرتين.