بالأرقام .. دفاع تشيلسي يُعاني مع لامبارد

رقم سلبي يُفسد الفوز العريض على جرمسبي

بصم دفاع تشيلسي على رقم سلبي في سهرة اليوم الأربعاء ضد جرمسبي في ختام مواجهات الدور الثالث لكأس كاراباو –كأس الرابطة-.

ورغم تقدم الفريق اللندني بأربعة أهداف حتى الدقائق العشرة الأخيرة، إلا أن الدفاع فشل في الحفاظ على نظافة شباكه، وذلك للمرة التاسعة منذ تولي فرانك لامبارد الدفة الفنية لأسود غرب لندن، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري.

وباستقبال هذه الهدف، يكون تشيلسي قد فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، ما أعاد إلى الأذهان الرقم السلبي مع رود خوليت.

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🔴الشياطين الحُمر لم يهددوا مرمى منافسهم بشكل واضح في شوط كامل 🤦‍♂️



برأيكم أين تكمن المشكلة؟ 👀 pic.twitter.com/8hqVAUPeEZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وكانت أطول سلسلة على مستوى استقبال الشباك، في تجربة خوليت في ديسمبر 1996، عندما اهتزت الشباك في 16 مباراة على التوالي.