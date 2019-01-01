بالأرقام .. توتنهام يتبع ليفربول في إحصائية للنسيان

رقم صادم على مستوى الاستحواذ

عكس جُل التوقعات. تعرض توتنهام للهزيمة الأولى على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بسقوطه على أرضه ووسط جماهيره أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في ختام مواجهات الجولة الثالثة للدوري الأكثر تنافسية في العالم.

ورغم هيمنة رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى وحتى إطلاق صافرة النهاية، إلا أنهم فشلوا في ترجمة تفوقهم إلى أهداف، وهو ما أعاد إلى الأذهان ليلة نحس ليفربول الكبرى.

وتقول لغة الأرقام، إن نسبة استحواذ السبيرس أمام جيوش المدينة، وصلت لنحو 79.8%، كثاني أعلى نسبة استحواذ لفريق إنجليزي يفشل في تحقيق الفوز في البريميرليج منذ موسم 2003-2004، وخلف ليفربول، الذي سجل من قبل نسبة استحواذ 80.4%، دون أن يحقق ولو نقطة واحدة.

وحدث ذلك مع أحمر الميرسيسايد في مباراة الجولة الثانية لموسم 2016-2017، عندما حل الفريق ضيفًا على ملعب "تيرف مور" لمواجهة بيرنلي، وآنذاك خسر الريدز بهدفين نظيفين، رغم نسبة الاستحواذ غير المسبوقة، بخلاف الفرص التي أهدرها مهاجموه في تلك الليلة.

أجويرو يقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث بثلاثية في الجولة الثالثة من البريميرليج، إليكم أبرز أرقام المباراة 👇 pic.twitter.com/3iyWsQwDGm — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

الجدير بالذكر أن الهزيمة أبقت رصيد توتنهام عند أربع نقاط، متأخرًا عن المتصدر ليفربول بخمس نقاط، وعن الوصيف مانشستر سيتي بأربع نقاط، فيما جمع فريق الماكبايس أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بعد خسارته في أول مباراتين.