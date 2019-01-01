بالأرقام .. توتنهام أسوأ ممثل إنجليزي على المستوى الأوروبي

توتنهام يعانق التاريخ من الباب الخلفي

انحنى توتنهام أمام ضيفه الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 2-7، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "توتنهام هوتسبر" في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبلغة الأرقام، تعتبر هذه الهزيمة الأكبر على الإطلاق بالنسبة للسبيرس في أي مباراة تنافسية خاضها على ملعبه ووسط أنصاره، فيما سجل الفريق البافاري أهدافه السبعة من عشر محاولات على مرمى الحارس هوجو لوريس.

كما تعتبر أسوأ هزيمة لفريق إنجليزي في دوري الأبطال، والأسوأ من ذلك، أضحى توتنهام الفريق الإنجليزي الوحيد الذي استقبلت شباكه 7 أهداف أو أكثر في مباراة قارية، بعد سقوطه التاريخي أمام كولن الألماني بنتيجة 0-8 في كأس إنترتوتو عام 1995.

في الجهة الأخرى، رفع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي حصيلة أهدافه لـ13 من مشاركته في 10 مباريات مع حامل لقب البوندسليجا هذا الموسم، بينما لاعب آرسنال السابق سيرجي جنابري، فقد أصبح أول ألماني يُسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في الأبطال، منذ أن فعلها لاعب بايرن ميونخ السابق ماريو جوميز عام 2012.

رقم قياسي آخر يخضع للكابيتانو ©️



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ويصبح تخطيه لهذا الرقم مسألة وقت ليس إلا 💁‍♂️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/kxFuQ7BRqp — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

تجدر الإشارة إلى أنه بهذه النتيجة، يكون البايرن قد حافظ على مكانه في صدارة المجموعة الثانية بست نقاط في أول مباراتين، وذلك قبل أن يحل ضيفًا على أولمبياكوس في مباراة الجولة القادمة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند نقطة واحدة، قبل أن يستضيف النجم الأحمر يوم 22 أكتوبر الجاري.