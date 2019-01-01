بالأرقام - تشيلسي فخر لندن وأرسنال يتلقى الهزيمة الأكبر

تعرف على أبرز الأرقام القياسية في نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي

حقق تشيلسي بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على أرسنال في النهائي المقام بمدينة باكو بأذربيجان.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وبتحقيق اللقب، أصبح تشيلسي ثاني أكثر فريق إنجليزي حصدًا للبطولات القارية بواقع 6 ألقاب بالتساوي مع مانشستر يونايتد ولا يتفوق عليهما سوى ليفربول صاحب الـ 11 بطولة.

كما أكد البلوز أنّه فخر لندن قاريًا، إذ يمتلك بطولات أوروبية أكثر من مجموع ألقاب أرسنال وتوتنهام مجتمعين.

وبتحقيق ماوريسيو ساري للبطولة الأولى له في تاريخه، أصبح أول إيطالي يحقق هذا اللقب منذ فوز بارما في 1999 بقيادة ألبرتو ماليساني.

في غفلة من الجميع 😅

هذا الكرواتي يتوّج بالقب الأوروبي الثالث في العام الثالث على التوالي ✨



▪️2 دوري أبطال رفقة ريال مدريد

▪️الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/BRyEpACSKp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

ولم يخسر أي فريق في النهائي برباعية بالمسمى الجديد بينما هذه أكبر نتيجة منذ فوز إشبيلية على ميدلزبره برباعية نظيفة في 2006.

وأصبح تشيلسي أول فريق يحقق لقب قاري دون خسارة أي مباراة طوال البطولة منذ فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 2007-2008.

جدير بالذكر أنّ هذه أول مرة يتلقى فيها أوناي إيمري هزيمة في نهائي اليوربا ليج، إذ حقق البطولة من قبل 3 مرات بين 2014 و2016 مع إشبيلية.