بالأرقام .. بيانيتش كلمة السر وناقوس خطر في دفاع يوفنتوس

الأرقام تعكس تأثير النجم البوسني على نتائج يوفنتوس

خرج يوفنتوس بعدد لا بأس به من الأرقام الإيجابية، بعد فوزه خارج القواعد على بريشيا بهدفين لهدف، في واحدة من مباريات الجولة الخامسة لجنة كرة القدم.

وبهذه النتيجة، يكون اليوفي قد تفادى الهزيمة في خمس مباريات متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2019.

كما رفع البيانكونيري عدد انتصاراته لـ12، من أصل 13 مباراة نجح خلالها بيانيتش في هز شباك المنافسين، غير أن البوسني وصل لهدفه العاشر من خارج منطقة الجزاء، أكثر من أي لاعب آخر في السيري آ منذ موسم 2016-2017.

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

أما النقطة السلبية، فكانت على مستوى إحصائية الدفاع، باستقبال الشباك لخمسة أهداف حتى الآن، وهو الأمر الذي لم يحدث مع الفريق منذ موسم 2015-2016، كما استقبل هدفًا في أول 4 دقائق للمرة الأولى منذ أغسطس 2017 في مباراة ضد جنوى.