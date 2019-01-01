بالأرقام .. بوجبا يكتب المئوية الأولى في الدوري الإنجليزي

بوجبا يكتب التاريخ مع مانشستر يونايتد

في واحدة من المفاجآت السارة بالنسبة لمشجعي مانشستر يونايتد، عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا من الإصابة، ليعزز تشكيلة المدرب أوليه جونار سولشار في كلاسيكو السهرة أمام آرسنال.

وغاب بطل العالم عن اليونايتد في الأسابيع الماضية بداعي الإصابة التي ألمت به أثناء وجود في معسكر منتخب بلاده في عطلة سبتمبر الدولية.

وبظهوره أمام آرسنال في المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف مكتوميناي، يكون بوجبا قد سجل مئويته الأولى على مستوى المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عودته للنادي في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس.

👕القميص رقم 7

⚽️3 أهداف في كل مباراة

❌لست جالاكتيكو



هازارد يتحدث عن العديد من الأمور قبل مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا 🗣️ pic.twitter.com/2kUWDDJXwT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وخلال هذه المباريات، تمكن بوجبا من تسجيل 24 هدفًا بالإضافة لـ25 تمريرة حاسمة، بخلاف التمريرة الحريرية التي قدمها لماركوس راشفورد في الدقائق الأخيرة، لكن الأخير أهدرها بغرابة أمام الحارس بيرند لينو.