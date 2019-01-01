بالأرقام| بنين إلى تاريخ الأمم.. فصل جديد للإخفاقات المغربية

بنين لربع النهائي للمرة الأولى في التاريخ..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق منتخب بنين مفاجأة كبرى في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا، بإقصاء منتخب المغرب بركلات الترجيح 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 1-1.

شهدت تلك المباراة تأهل بنين لربع نهائي كأس الأمم لأول مرة في تاريخه، بعد أن سجل عبوره الأول من المجموعات بالفعل.

أيضاً لم يحقق المنتخب المغربي الفوز في مباراة إقصائية في كأس أمم إفريقيا منذ فبراير 2004، حين هزم مالي في نصف النهائي 4-0.

على الناحية الأخرى ودع سفيان بوفال البطولة وهو أكثر اللاعبين إكمالاً للمراوغات بها، بمجموع 14 مراوغة ناجحة.

فيما شارك يوسف النصيري في 4 من آخر 6 أهداف للمنتخب المغربي في أمم إفريقيا بواقع 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

أيضاً كان مويسي أديليهو هو أول مدافع يسجل هدفاً لبنين في بطولة كأس أمم إفريقيا.