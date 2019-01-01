بالأرقام| الكاميرون يحافظ على الصلابة.. غانا من تراجع إلى آخر

الكاميرون بلا هزيمة للمباراة الثامنة على التوالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتهت قمة الكاميرون وغانا في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا بالتعادل السلبي.

شهدت تلك المباراة حفاظ منتخب الكاميرون على سجله الخالي من الهزائم في كأس الأمم الإفريقية على مر آخر 8 مباريات.

جاء ذلك بأربعة انتصارات وأربعة تعادلات، وهي أطول سلسلة منذ ما بين فبراير 2000 وفبراير 2004، حيث بلغت السلسلة 12 مباراة حين توج الفريق بلقبي 2000 و2002.

على الناحية الأخرى لم يحقق منتخب غانا سوى فوز وحيد في آخر 6 مباريات له (3 هزائم وتعادلين)، بعد 6 انتصارات في المباريات السبع السابقين.

أيضاً حافظ منتخب الكاميرون على نظافة شباكه في 5 مباريات من آخر ستة بأمم إفريقيا، فيما لم يسدد منتخب غانا على المرمى سوىى مرة واحدة، وهي المرة الثانية التي يتدنى فيها عن محاولتين على المرمى منذ نهائي 2015 ضد كوت ديفوار، حين لم تصل أي تسديدة على مرمى المنتخب العاجي.

يذكر أن الكاميرون هو حامل لقب البطولة الإفريقية في نسختها الماضية 2017 بالفوز على مصر 2-1 في النهائي.