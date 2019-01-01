بالأرقام | البرازيل تُحافظ على سجلها المثالي، وجيسوس يدخل التاريخ

لعشاق الأرقام والإحصائيات

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

حقق المنتخب البرازيلي لقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخه، بإنهاء مغامرة بيرو في مباراة نهائي "الماراكانا"، التي انتهت بفوز سحرة السيليساو بنتيجة 3-1 في أول ساعات صباح الاثنين.

وخرج البلد المنظم بحصيلة لا بأس بها لعشاق الأرقام والإحصائيات، منها على سبيل المثال، حفاظ البرازيل على سجلها المثالي كلما نظمت الكوبا.

على خمس مرات أقيمت البطولة في بلاد السامبا أعوام (1919، 19922، 1949، 1989 و2019)، انتهت بتتويج برازيلي.

البرازيل تتوّج بلقب كوبا أمريكا بعد 12 عامًا🏆



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/zG3qAoXHaq — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

كما احتفظ المنتخب البرازيلي برقم خاص آخر، بتفادي الهزيمة في نهائي الكوبا للمرة الخامسة على التوالي، آخر خسارة كانت عام 1995 بالسقوط أمام ثعالب أوروجواي بركلات الجزاء الترجيحية.

أما مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسيوس، فقد أصبح أول لاعب في التاريخ يتمكن من تسجيل هدف في النهائي ويُطرد في نفس المباراة.

كما أعاد الشاب إيفرتون إلى الأذهان ما حدث قبل 11 عامًا، بنجاحه في تسجيل هدف من أول محاولة على المرمى، الأمر الذي لم يفعله أحد منذ مواطنه جوليو باتيستا في نهائي 2007، عندما أجهزوا على ميسي ورفاقه بثلاثية نظيفة.

على سيرة إيفرتون، لكن هذه المرة عن مهاجم التوفيز ريشارليسون، الذي أصبح خامس بديل ينجح في هز الشباك في نهائي الكوبان بعد بينجوتشيا عام 1995، زي ريبرتو عام 1997، سيزار دلجادو عام 2004 وداني ألفيش عام 2007.