بالأرقام| الأخوان أيو يصنعان التاريخ في مواجهة بنين

أندريه بات الهداف التاريخي لغانا في المسابقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق أندريه أيو نجم منتخب غانا رقماً قياسياً لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال مواجهة الجولة الأولى للمجموعة السادسة بين غانا وبنين، والتي شهدت تسجيل أيو لأول أهداف فريقه في الدقيقة التاسعة، رداً على الهدف البنيني الذي أتى في الدقيقة الثانية.

هذا الهدف رفع رصيد أندريه إلى 9 أهداف مع المنتخب الغاني في كأس الأمم، ليصبح الهداف التاريخي للنجوم السوداء في تلك البطولة.

سجل يا تاريخ ✍️

هذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها الأخوان أيو في نفس المباراة بكأس الأمم الإفريقية 💫

📆 2015: ضد غينيا الإستوائية

📆 2017: ضد الكونغو الديمقراطية

📆 2019: ضد بنين #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LiRqlxkb7T — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

على الناحية الأخرى سجل شقيقه جوردان أيو ثاني الأهداف في الدقيقة 42، لتصبح تلك هي المرة الثالثة التي تشهد تسجيل الأخوان بنفس المباراة.

المرة الأولى كانت في نسخة 2015 ضد غينيا الاستوائية، فيما أتت الثانية أمام الكونغو الديمقراطية في نسخة 2017.