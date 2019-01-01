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بالأرقام | إنجاز قياسي لأوسبينا ورودريجيز يتألق مع كولومبيا

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Twitter: David Ospina
تعرف على أبرز أرقام مباراة كولومبيا وقطر

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق ديفيد أوسبينا، حارس مرمى منتخب كولومبيا، رقمًا قياسيًا أمام قطر كما أصبح خاميس رورديجيز من أكثر المساهمين في فوز بلاده.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

ووصل أوسبينا إلى 8 مباريات دون استقبال أي هدف في 11 لقاء لعبها في كوبا أمريكا وهو أفضل سجل لحارس مرمى في البطولة بعد أنطونيو زابا الذي حقق النتيجة ذاتها في 14 مواجهة.

وصنع رودريجيز 7 فرص سانحة للتسجيل ضد قطر وهو أكبر رقم للاعب من كولومبيا في آخر 4 نسخ لبطولة كوبا أمريكا.

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لاعب ريال مدريد المنتهية إعارته لبايرن ميونخ صنع هدفًا ليصل إلى الرقم 26 ليساهم في 46 هدفًا من 72 مباراة دولية (سجل 22 هدفًا).

ومن المفارقة الملفتة للمهاجم دوفان زاباتا تسجيله هدفين لصالح كولومبيا في البطولة كلاهما جاء في الدقيقة 86 أمام الأرجنتين وقطر.

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.

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