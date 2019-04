بالأرقام| أليسون ينضم لكبار الحراس.. وكلوب يدخل لائحة ما فوق التسعين

إلى أي الطرق سينتهي هذا الموسم؟

سحق ليفربول ضيفه هدرسفيلد بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للبريميرليج.

سجل للريدز نابي كيتا في الدقيقة الأولى، وساديو ماني "هدفين" في الدقيقتين 23 و66، ومحمد صلاح "هدفين" في الدقيقتين 45+1 و83.

Alisson has kept his 20th Premier League clean sheet of the season, the joint-most by any goalkeeper within a single PL campaign.



One more to beat Pepe Reina’s 2005-06 record outright. pic.twitter.com/MnzCBckYze — Coral (@Coral) April 26, 2019

حافظ الحارس البرازيلي أليسون بيكر على نظافة شباكه في تلك المباراة للمرة رقم 20 هذا الموسم في البريميرليج، وهو الرقم القياسي في تاريخ ليفربول مع المسابقة الإنجليزية الكُبرى، مناصفةً مع بيبي رينا الذي سجل رقمه في 2005-2006.

يبقى للريدز مباراتين هذا الموسم في البريميرليج، ما يعني أن أليسون لديه فرصة كبيرة للانفراد بالرقم.

Only five goalkeepers have kept 20+ clean sheets in a single Premier League season:



🇩🇰 Peter Schmeichel (20—94-95)

🇨🇿 Petr Cech (24—04/05)

🇳🇱 Edwin van der Sar (21—08-09)

🇪🇸 Pepe Reina (20—05-06/08-09)

🇧🇷 Alisson (20—18/19)



Already on a list of greats. pic.twitter.com/daSOU5KxGq — Squawka Football (@Squawka) April 26, 2019

أيضاً انضم أليسون لقائمة تضم معه 4 حراس فقط يملكون 20 من الشباك النظيفة فأكثر، هم بيتر شمايكل (20 مرة في 1994-1995)، وبيتر تشيك (24 مرة في 2004-2005)، وإدوين فان دير سار (21 مرة في 2008-2009)، بالإضافة إلى رينا الذي حقق رقمه مرتين، الثانية في 2008-2009.

91 - يورغن كلوب 🇩🇪 هو سادس مدرب يحصد +90 نقطة في موسم من الدوري الممتاز:



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 السير أليكس فيرغسون

🇨🇵 آرسين فينغر

🇵🇹 جوزيه مورينيو

🇮🇹 أنتونيو كونتي

🇪🇸 بيب غوارديولا



كل الخمسة السابقين حققوا اللقب.



فأل. — You Stats (@YouStats) April 26, 2019

بالإضافة إلى ذلك بات يورجن كلوب مدرب ليفربول هو سادس مدرب في تاريخ المسابقة يجتاز حاجز الـ90 نقطة، بعد سير أليكس فيرجسون وآرسين فينجر وجوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي وبيب جوارديولا، جميعهم فازوا بالمسابقة في تلك الحالات. ليفربول حالياً يملك 91 نقطة، بفارق نقطتين عن سيتي الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد..

50 - Liverpool have now earned 50 points at Anfield this season, their best ever tally at home in a Premier League season (previously 49 in 2013-14), with this the first top-flight season they have reached 50 points at home since 1987-88 (also 50). Bullseye. #LIVHUD pic.twitter.com/JCYKaruzeD — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2019

حقق الريدز أيضاً 50 نقطة من تلك الحصيلة على ملعبه أنفيلد، أفضل حصيلة على ملعبه في البريميرليج، إذ كانت السابقة في 2013-2014 (49 نقطة)، وهو أيضاً أول موسم يبلغون فيه هذا العدد من النقاط داخل الديار منذ 1987-1988.

أخيراً فاز ليفربول بـ10 مباريات متتالية في جميع المسابقات حتى الآن، وهي أفضل مسيرة له منذ مايو 2006 حين حقق 11 فوزاً متتالياً.