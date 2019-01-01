بالأرقام .. أجويرو يُعادل إنجاز روني والراحل أنطونيو رييس

أجويرو يحافظ على هوايته المفضلة

رغم تأخر مانشستر سيتي في النتيجة أمام مضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 3-1 حتى بداية الشوط الثاني، إلا أن هداف السكاي بلوز التاريخي سيرجيو أجويرو ما زال يُمارس هوايته المفضلة بتحقيق ومعادلة أرقام قياسية صعبة.

وتمكن ألكون من تسجيل هدف تقليص الفارق للسيتيزينز مع انتهاء الشوط الأول، ليُصبح ثالث لاعب في تاريخ البريميرليج يهز شباك المنافسين في أول 5 جولات، بعد الراحل خوان أنطونيو رييس مع آرسنال وواين روني مع مانشستر يونايتد.

وفعلها مهاجم ريال مدريد السابق مع انطلاقة موسم 2004-2005، بينما الفتى الذهبي فعلها في موسم 2011-2012.

كما رفع رصيده لسبعة أهداف، ليتساوى مع مهاجم تشيلسي تومي آبراهام في صدارة هدافي الدوري، لكن يُحسب للهداف الأرجنتيني، أنه سجل أهدافه السبعة من سبع محاولات فقط بين الألواح الخشبية.

نيمار يسجل هدفًا في شباك ستراسبورج بالدقيقة 92 ويقود باريس سان جيرمان للفوز بالمباراة 🔥 pic.twitter.com/2lpZJsMJBk — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

بالإضافة إلى سجل، حافظ على سجله التهديفي في آخر ست مباريات على مستوى البريميرليج، وهو ما لم يفعله من قبل في مشواره مع السيتي.