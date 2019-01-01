بالأرقام | آرسنال ضحية صلاح.. وليفربول في مسار تاريخي

المصري يغزو الفريق اللندني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

شهدت المباراة تسجيل النجم المصري محمد صلاح للهدفين الثاني (من ركلة جزاء) والثالث، في الدقيقتين 49 و59.

كانت تلك المباراة السادسة لصلاح ضد الجانرز في البريميرليج، والمباراة الخامسة التي يسجل بها.

7 - Mohamed Salah has been directly involved in seven goals in his six Premier League appearances against (five goals, two assists), scoring in all four of his home games against them. Dominated. pic.twitter.com/UUWGGTfJMo — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2019

الأولى في مارس 2014 بقميص تشيلسي سجل خلالها هدفاً، والثانية مع بداية فترته في ليفربول في أغسطس 2017 سجل بها هدفاً وصنع هدفاً، وفي ديسمبر 2017 سجل مجدداً، وفي ديسمبر 2018 سجل وصنع، فيما سجل هدفين الليلة في أغسطس 2019.

👑Mohamed Salah's @premierleague record v Arsenal 👑



Mar 2014 ⚽️

Aug 2017 ⚽️🅰️

Dec 2017 ⚽️

Nov 2018 ❌

Dec 2018 ⚽️🅰️

Aug 2019 ⚽️⚽️ pic.twitter.com/rWGSh2iExY — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 24, 2019

المناسبة الوحيدة التي أخفق بها صلاح أمام آرسنال، كانت في نوفمبر 2018 في لقاء الدور الأول للموسم الماضي.

12 - @LFC have won 12 consecutive Premier League games, their best-ever winning streak in the competition – it has also equalled their longest winning run in league competition (12 between April-October 1990 under Kenny Dalglish). Victorious. pic.twitter.com/8EEVCIII0J — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2019

أخيراً حقق ليفربول فوز الثاني عشر على التوالي في البريميرليج، وهي مسيرته الأفضل في تاريخه بتلك الحقبة، كما عادل رقمه القياسي في الدوري بوجه عام، والذي حققه عام 1990 تحت قيادة كيني دالجليش.