بالأرقام | آرسنال ضحية صلاح.. وليفربول في مسار تاريخي

تغلب ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

شهدت المباراة تسجيل النجم المصري محمد صلاح للهدفين الثاني (من ركلة جزاء) والثالث، في الدقيقتين 49 و59.

كانت تلك المباراة السادسة لصلاح ضد الجانرز في البريميرليج، والمباراة الخامسة التي يسجل بها.

7 - Mohamed Salah has been directly involved in seven goals in his six Premier League appearances against (five goals, two assists), scoring in all four of his home games against them. Dominated. pic.twitter.com/UUWGGTfJMo