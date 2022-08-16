باكستن آرونسون: شقيق نجم منتخب الولايات المتحدة السائر على دربه

الشاب البالغ من العمر 18 عامًا تحدث لجول عن الخروج من ظل بريندن

كان عيد الميلاد في منزل آرونسون، وكان باكستن آرونسون الشاب يخوض حربًا ضد أخيه الأكبر بريندن.

المنافسة لا تتوقف بين الثنائي وفي هذه المناسبة كانت على كرة قدم، بينما كان باقي أفراد الأسرة يعدون العشاء في الطابق العلوي بينما تشتد المنافسة في الطابق السفلي.

كان باكستن وبريندن يتبادلان الأهداف حتى حصل آرونسون الأصغر على القليل من الحظ، حيث دخلت تسديدة من باكستن في الشباك، وكسرت التعادل وحسمت الفوز.

قال باكستن آرونسون لجول: "جاء إلى عشاء عيد الميلاد وكان غاضبًا للغاية، وقام بضرب الكرة وكسر المصباح. نزل أبي وأمي وهم غاضبان للغاية لأنه كان عيد الميلاد، هل تعلم؟

"من المفترض أن يكون وقت السعادة والعشاء بأكمله الذي كان يبكي فقط لأنه خسر أمامي!

"كان الأمر دائمًا جادًا بيننا. لن نخوض معركة كاملة، لكننا نخوض بعض مباريات المصارعة.

"وكان الأمر نفسه في جميع الرياضات، مثل كرة الطاولة - كنا تنافسيين للغاية في ذلك. في فترة الأعياد، كنت دائمًا أتفوق عليه في ذلك، لذلك كان يغضب.

"ضربني مرة ورميت المضرب وضربته على وجهه!"

من الآمن أن نقول إن بريندن قام بعمل جيد لنفسه منذ تلك الخسارة المحطمة للروح في قبو والديه، فاللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو الآن نجم منتخب الولايات المتحدة وأكمل مؤخرًا انتقالًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) إلى ليدز يونايتد، محققًا حلمه في الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكنه ليس العضو الوحيد في أسرة آرونسون الذي يصنع المجد حيث أن باكستن، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، يخرج بالفعل من ظل شقيقه ليكتب قصته الخاصة.

لعب آرونسون الصغير مؤخرًا دورًا محوريًأ في منتخب الولايات المتحدة تحت 20 عامًا، حيث سجل سبعة أهداف في سبع مباريات في بطولة الكونكاكاف 2022.

وجاءت خمسة من تلك الأهداف في الأدوار الإقصائية، حيث سجل آرونسون هدفين في الفوز 6-0 على جمهورية الدومينيكان في النهائي.

ساعدت جهوده الولايات المتحدة في الحصول على مقعد في كأس العالم تحت 20 سنة والأولمبياد، وحصل لاعب خط الوسط على جائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي في البطولة.

يقول عن الجوائز: "لا يزال يتم شحنها. لم يسمحوا لي بإحضارهم على متن الطائرة لأنهم كانوا أثقل من الوزن ولم أشعر برغبة في دفع الأموال الإضافية. سيشحنونها إلى منزلي، لذا آمل أن يصلوا إلى هنا قطعة واحدة! "

كان حفلًا قادمًا حقيقيًا لآرنوسون، الذي كان واحدًا من أربعة نجوم في فيلادلفيا يونيون تألقوا للولايات المتحدة في البطولة.

وانضم إليه زملائه القدامى كوين سوليفان وجاك ماكجلين وبراندان كريج، حيث تشاركوا في تسجيل 15 هدفًا.

كانت تلك أول لحظة كبيرة بالنسبة لآرونسون على المستوى الدولي، وعلى الرغم من كل مسابقات تنس الطاولة كانت كرة القدم دائمًا ملكًا لأسرة آرونسون.

في نهاية كل أسبوع، كان الدوري الإنجليزي الممتاز يُعرض على شاشة التلفزيون، حيث وجد آرونسون الأصغر نفسه يشجع ليفربول.

لم يقتصر دعمه على نجوم آنفيلد فقط، حيث أعجب يمسعود أوزيل وسانتي كازورلا ولوكا مودريتش كذلك ستيفن جيرارد.

اختياره لهؤلاء اللاعبين يعبر عن صانع ألعاب يمكنك رؤية مزيج من هؤلاء اللاعبيون في طريقة لعبه، ويتطور ليصبح أحد أفضل صانعي الألعاب الشباب الذين قدمتهم كرة القدم الأمريكية.

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لعب كرة السلة والبيسبول في صغره، وجرب كل رياضة ممكنة، لكنه وجد نفسه دائمًا يعود إلى كرة القدم.

يقول آرونسون: "قدم والدي اللعبة إلي منذ صغر سني، وساعدني كثيرًا وجود أخي في المنافسة دائمًا والتدريب معه. كان الأمر يتعلق بالمتعة وليس فقط أن تكون وحيدًا.

"أحيانًا يكون التدريب بمفردي مملًا نوعًا ما، لذلك دائمًا ما يكون وجود شخص ما لترتد الأفكار عنه والتدريب معه عندما كنت صغيرًا كان رائعًا حقًا."

بدأ آرونسون، مثل شقيقه، حياته مع أكاديمية YSC وشق طريقه من خلال نظام تطوير المواهب على مستوى النخبة.

لعب مع رديف النادي في عام 2020 ووقع عقدًا في أغسطس من ذلك العام، قبل ظهوره الأول في عام 2021.

سجل هدف في الدوري الأمريكي في مشاركته الأولى، وأنهى موسمه بثلاثة أهداف.

بطبيعة الحال، جاءت المقارنات بأخيه.

من الواضح تمامًا أنهم يبدون متشابهين ويتحركون بنفس الطريقة. كلاهما موهوب للغاية في التعامل مع الكرة وكلاهما يلعب بقوة ومجهود كبير.

لكن هناك اختلافات، فبينما تم استخدام بريندن بشكل أساسي على الجناح أو كرقم 8، فإن باكستن هو أكثر من رقم 10، فهو سلس بالكرة، وفي بعض النواحي كان أفضل مما كان شقيقه في نفس العمر.

يرجع ذلك جزئيًا إلى أن آرونسون الصغير استفاد من رؤية المكان الذي عانى فيه شقيقه في البداية، وذلك لتجنب ارتكاب نفس الأخطاء.

وقال باكستن: "عندما انضم أخي إلى الدوري لأول مرة، وجد صعوبة في تسديد الكرة في منطقة الجزاء والحصول على فرص جيدة لتسجيل الأهداف، لذلك اعتقد والدي أنه من المهم حقًا أن أعمل على قدرتي داخل منطقة الجزاء وحولها".

"رأى أخي يعاني وكان مثل حسن. من الواضح أنه يعاني من ذلك، لذا نحتاج إلى العمل معك على هذا ".

"أتذكر أنه في ذلك الصيف عندما كان يعاني، كل ما فعلناه هو العمل على الإنهاء. أجرى والدي الكثير من الأبحاث وكنا نعمل بشكل صارم لمدة ساعة تقريبًا.

"كان لدي ذلك الوقت قبله لأتقن ذلك بالفعل وأتقن الأسلوب وأتقن التسديدة السريعة لذلك كان لدي القليل من السبق عليه.

"كان نوعًا ما بمثابة نعمة مقنعة. كان يكافح لكنني أخذت كفاحه ونوعًا من تطوير ذلك في لعبتي."

لم يكن الأمر مجرد مشاهدة شقيقه، حيث كان لدى آرونسون خبراته الأساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع ضعفه الجسدي.

يقول: "كنت دائمًا أصغر شخص في الملعب، مهما حدث. كنت دائمًا الشخص الذي لم يكن قميصه مناسبًا. بدا الأمر وكأنني ممسحة، ودائمًا ما كانت تتدلى من حولي!

"كان بإمكاني التجاذب بسهولة، لذلك منذ سن مبكرة جدًا، كان علي أن أتعلم كيفية إتقان تقنيتي، وإتقان لمستي، والحفاظ على الكرة حيث لا يستطيع المدافعون دفع الكرة بعيدًا عني.

"لم أكن طفلاً كبيرًا يمكنه دائمًا الركض والتعامل مع الأشخاص، لكنني كنت سريعًا في التعامل مع الكرة. كنت سريعًا حقًا. كنت أقوم بما يمكنني فعله وكان والدي دائمًا يقول "سيأتي وقتك عندما تنمو وعندما تنمو ستكون أفضل بكثير".

حان الوقت الآن، حيث بدأ آرونسون (175 سم) في العثور على نفسه في الدوري الأمريكي.

نظرًا لالتزاماته مع منتخب الولايات المتحدة تحت 20 عامًا، لم يلعب كثيرًا هذا العام مع فريقه، لكن من المتوقع أن يلعب دورًا في الجولة الفاصلة.

يقول: "أريد الفوز بكأس مع فيلادلفيا يونيون. فقط لأنه نادي طفولتي، وهذا يعني كل شيء: أن أكون قادرًا على رفع الكأس للمدينة مع هذا النادي".

كم من الوقت سيقضي في نادي طفولته هو تخمين أي شخص. ارتبط بالفعل بنادي شقيقه السابق سالزبورج، لكنه بعيد كل البعد عن النادي الأوروبي الوحيد الذي يشجعه.

هناك أيضًا فرصة أن يزامل أخيه في المنتخب الوطني يومًا ما، وقد يلعبا ضد بعضهما البعض على صعيد الأندية..

لكن من الواضح تمامًا أن باكستن لا يتطلع إلى أن يكون بريندن التالي ويتبع خطى أخيه.

يقول: "لم أفكر في الأمر على هذا النحو أبدًا، لأنه أخي ولدينا مثل هذه الصلة الجيدة.

"لن أقوم أبدًا بمنافسة كهذه تجاهه مثل" أوه، إنه أفضل مني"، وكل ذلك. لا، أنا سعيد دائمًا بنجاحه. أنا سعيد بما يفعله.

"وأعتقد أنني قمت بعمل جيد في منع كل هذه الأشياء. قام أخي بعمل جيد في ذلك أيضًا.

"مثلما علمنا والدي، احظر هذه الأشياء وركز فقط على نفسك لأنه في نهاية اليوم، إنها مهنتك وعليك التركيز على نفسك".