النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

باكايوكو يرغب في الرحيل عن ميلان

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
نجم تشيلسي السابق غير سعيد في ميلان ويرغب في تجربة جديدة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرنسي تيموتي باكايوكو لا يرغب في الاستمرار مع ميلان في الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

وكان باكايوكو قد فتح الباب أمام احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي حيث قال إنه لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل.

وفي الآونة الأخيرة، أكد أكثر من مصدر مقرب من ميلان ومن اللاعب الفرنسي أنه لا يرغب في البقاء كلاعب لميلان في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن تيموتي باكايوكو مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة بنهاية الموسم.

وكان باكايوكو قد قدم أداء متوسطًا مع ميلان وتصاعد في الفترة الأخيرة منذ الشتاء الماضي وحتى الآن.

مؤتمر يوفنتوس | أليجري: ديربي إيطاليا مواجهة خاصة ودوري الأبطال مثل الأوغاد

يذكر أن ميلان كان قد تعاقد مع باكايوكو قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

إغلاق