باكايوكو يُبدى سعادته ويحدد موقفه مع ميلان

استفاد من إصابة بيليا واستعاد مستواه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب اللاعب الفرنسي، تيموي باكايوكو، متوسط ميدان ميلان الإيطالي، سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق ورغبته في استكمال مشواره مع الفريق.

ويقضي الفرنسي، الموسم الحالي معارًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، مع أحقية الشراء للروسونيري، عقب نهاية الموسم الجاري.

اللاعب تحدث أمس عقب نهاية مباراة ميلان ضد سبال بختام مباريات الدور الأول للدوري الإيطالي، والفوز بهدفين مقابل هدف.

وعلق باكايوكو على سعادته: "لا أعتقد أن هناك شيء خاص تغير، أتدرب وأعمل بجد، وعندما تقوم بهذا تتغير الأمور".

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(📸: @Sh3aib) pic.twitter.com/NC0coIMoxM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

وتابع: "أنا سعيد لأنني ألعب بشكل جيد مع الفريق، مستقبلي؟ أنا سعيد هنا لكن الأمر ليس بيدي، أنه بين ميلان وتشيلسي".

وأنهى: "سوف نتحدث في نهاية الموسم، لنرى إمكانية حدوث الأمر".

وخاض باكايوكو 20 مباراة مع ميلان الموسم الحالي، مستغلاً إصابة لوكاس بيليا، ليفرض نفسه على خطط جاتوزو بعد البداية السلبية التي حظى مع انضمامه للفريق.