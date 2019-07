جوميس يوجه رسالة إلى فاتح تريم بعد تمديد عقده مع جالطة سراي

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة إلى المدرب فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي التركي "فريقه السابق".

جالطة سراي وقع على عقد مع فاتح تريم منذ فترة، يمتد إلى 5 سنوات مقبلة، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الفترة الماضية.

جوميس نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له رفقة فاتح تريم، وعلق عليها قائلًا:

"كان من حسن حظي الحصول على لقب هداف الفريق معك، وكنت مثل الأب بالنسبة لي وللعديد من الأجيال".

45 ago today u signed within the💛❤️,are followed titles won and achievement.

I had the good fortune to win the title of the top scorer by his side.

He was like a father for me but also for several generations.

Congrats and a sincere thanks.

Beautiful and long life to you baba 🙏🏿 pic.twitter.com/noFfPbkc1b