بافيتمبي جوميس مدافعًا عن السعودية: المال ليس سلاحها الوحيد!

قضى في السعودية أكثر من ثلاث سنوات، وشهادته من أرض الواقع..

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دافع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي الأسبق، عن السعودية في ظل الهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض المنصات الأوروبية، في ظل تفضيل عديد اللاعبين العالميين لدوري روشن على الدوريات الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيدًا بذكاء المسؤولين في المملكة.

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دوري روشن نجح في ضم عديد النجوم العالميين مؤخرًا، فبدأ بكريستيانو رونالدو في الشتاء، وفي الصيف أحضر كريم بنزيما، نجولو كانتي، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، إدوارد ميندي، خاليدو كوليبالي وغيرهم.

هذه التحركات وفوز السعودية في صراعها مع عمالقة الأندية الأوروبية، دفع البعض لمناشدة الاتحاد الدولي "فيفا"، للتدخل لإنقاذ أوروبا من الصحوة السعودية، لكن كعادته خرج الفرنسي للدفاع عن المملكة، كما يفعل في مختلف المناسبات.

وقال جوميس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "المال مهم بالطبع، لكن ملاعب السعودية كانت تمتلئ بالجماهير قبل وصول رونالدو وبنزيما وماني وكانتي، السعودية لديها وسائل مجنونة، لكنها بلد كرة قدم حقيقي، وأظهرت ذلك بفوزها أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022م، وهذا النجاح ساهم في الإسراع من عملية التطور".

وأضاف: "مسؤولو السعودية أذكياء هم يريدون المزيد من الاستثمارات لنجاح رؤيتهم، يتحركون بذكاء، ويحضرون مدربين ومديرين فنيين رائعين، فطموحهم بناء فرق قادرة على المنافسة في كأس العالم للأندية في المستقبل، وبالفعل وصل الهلال لنهائي مونديال 2023م قبل أن يخسر أمام ريال مدريد".

الأسد الفرنسي اختتم: "اتصل بي الكثير من اللاعبين والوكلاء لمعرفة معلومات عن الدوري السعودي والأجواء في البلاد، واليوم لم يعد من الغريب أن يتحدث العالم عن الدوري السعودي، فالقادة هناك يتقنون استراتيجيتهم".

يذكر أن جوميس قضى ثلاثة مواسم ونصف في السعودية، ممثلًا للهلال، قبل أن يرحل في شتاء 2022م، إذ فسخ النادي عقده لقيد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، لكن لم تتأثر علاقته بالجماهير والمسؤولين بهذه الخطوة.

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