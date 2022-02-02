"بافيتمبي جوميس أثبت فشل الهلال في الاستثمار!"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن انتقال الفرنسي بافيتمبي جوميس إلى جلطة سراي، أثبت فشل إدارة الهلال في استثمار العقود.

الهلال يفسخ عقد جوميس، واللاعب يعود إلى جلطة سراي

أعلن نادي الهلال عن فسخ عقده مع النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، بسبب عدم قناعة البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق الأزرق به.

وكان يتبقى في عقد جوميس مع الهلال 6 أشهر، حيث انضم لصفوف الفريق في صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي، ولعب خلال تلك الفترة 147 مباراة، سجل فيها 107 هدفًا، وصنع 16 هدفًا آخر.

وأعلن نادي جلطة سراي اليوم الأربعاء، التعاقد مع جوميس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع جوميس.

كيف أثبت جوميس فشل نادي الهلال؟

ونشر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن جوميس أثبت فشل نادي الهلال في استثمار العقود.

وجاء نص التغريدة التي نشرها الصرامي كالآتي كالآتي: "الهلال واحد من الأندية التي تستهلك المحترف الأجنبي، ولكنها "تتعثر" في استثماره".

#هات_إذنك

الهلال واحد من الأندية التي تستهلك المحترف الأجنبي

لكنها " تتعثر " في إستثماره ؟

فشل كبير للنادي العاصمي في جعل بيع عقود المحترفين"رافداً" من روافد تدفق الأموال و زيادة الإيرادات

قوميز عاد لغلاطة سراي بالمجان

و هو الذي جاء منه بملايين الدولارات؟ pic.twitter.com/Mpcw5OWRN9 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 2, 2022

واختتم الصرامي حديثه قائلًا: "فشل كبير للنادي العاصمي في جعل بيع عقود المحترفين "رافدًا" من روافد تدفق الأموال وزيادة الإيرادات، جوميس عادل لجلطة سراي بالمجان، وهو الذي جاء منه بملايين الدولارات".

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