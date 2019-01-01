بافارد: حققت حلمًا كبيرًا بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يقدم لاعبه الجديد بافارد لوسائل الإعلام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قدم بايرن ميونيخ اليوم رسميًا لاعبه الدولي الفرنسي بنيامين بافارد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن تعاقده رسميًا مع بافارد قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية بعد توصله لاتفاق مع شتوتجارت.

وخلال المؤتمر الخاص بتقديمه، قال بنيامين بافارد إنه متحمس بشكل كبير لبدء رحلته مع الفريق البافاري.

"Servus, I'm Benjamin Pavard. I am looking forward to being a Bayern player." @BenPavard28 at his first #FCBayern press conference 🙌



Watch LIVE:

📺 https://t.co/9D85eLfQZN

📺 https://t.co/vfECg7UBdf#MiaSanMia pic.twitter.com/StuNgl0s3k

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 12, 2019

وأضاف: "لقد حلمت كثيرًا بارتداء هذا القميص، لعبت هنا في ألمانيا وواجهت بايرن كثيرًا وأعلم جيدًا قيمة هذا النادي"

وتابع: سيكون هدفي إثبات نفسي سريعًا وأن أكون على قدر ثقة الإدارة والجماهير هنا، لقد استقبلوني بشكل رائع.

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يذكر أن بافارد كان قد تألق مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018، النسخة التي توج بها الديوك على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.