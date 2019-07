بافارد: حققت حلمًا كبيرًا بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قدم بايرن ميونيخ اليوم رسميًا لاعبه الدولي الفرنسي بنيامين بافارد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن تعاقده رسميًا مع بافارد قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية بعد توصله لاتفاق مع شتوتجارت.

وخلال المؤتمر الخاص بتقديمه، قال بنيامين بافارد إنه متحمس بشكل كبير لبدء رحلته مع الفريق البافاري.

